نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% في اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية في الجمعة البيضاء في المقال التالي
تعتبر اكسترا من أهم المتاجر المتواجد في المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مختلف العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فتعمل اكسترا على مدار الأسبوع في خدمة عملائها من أجل أن تقدم إليهم أفضل الخدمات وأفضل العروض فإذا كنتم في حاجة لشراء أجهزة جديدة وتبحثون عن متجر للتعامل معه فلن تجدوا أفضل من اكسترا.
خصومات اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية
تقدم اكسترا إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، وإليكم في السطور الآتية أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها:
- يشمل العرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.
- يحتوي العرض على مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد.
- يشمل العرض على كلاس برو مكيف جداري 22000 وحدة توزيع هواء أربعة اتجاهات بارد.
- يحتوي العرض على جنرال الكترك مكيف جداري 18000 وحدة بارد.
تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية في الجمعة البيضاء
- يحتوي العرض على هايبر مكيف جداري 18400 وحدة مع أيونيز فلتر نانو اكوا بارد.
- يشمل العرض على كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة فيعمل على توزيع الهواء في أربعة اتجاهات بارد وحار وتصل نسبة الخصم إلى 30.35%.
- يحتوي العرض على مكيف ويرلبول جداري 18000 وحدة بارد.
- يشمل العرض على جورينيه مكيف جداري 22000 وحدة تبريد حار وبارد.
خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الثلاجات
تحتوي اكسترا على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من أبرزها الثلاجات من مختلف الماركات العالمية وإليكم في السطور الآتية أبرز الثلاجات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:
- يحتوي العرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم ومتوفر باللون الفضي.
- يشمل العرض على هاير ثلاجة باب جانب باب 17.8 قدم مع 504 لتر متوفر باللون الرمادي.
- يوافر العرض على كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم بخار إنفيرتر ومتوفر باللون الأبيض.
- يحتوي العرض على ثلاجة هيتاشي 21.4 قدم انفيرتر أسود زجاجي.
- يحتوي العرض على كلاس برو ثلاجة 14.4 قدم تبريد بخار ومتوفر باللون الأبيض.
- يشمل العرض على باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم إنفيرتر متوفر باللون الرمادي الغامق.
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