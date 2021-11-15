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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات العثيم خصم من 40 ل 60 % لمدة أسبوع فقط أقوى التخفيضات في البلاك فرايداي في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، شركة العثيم تعتبر من الشركات المساهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تعد من أقوى وأكبر السلاسل التي تتواجد في ثاني مرتبة بالأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابعًا إلى مجموعة صافولا، حيث تم تصنيف شركة العثيم بمجلة فوربس الأمريكية في سنة 2016 المتواجدة بالترتيب رقم 109 على أنها من ضمن القوائم القوية من إحدى مائتي شركة موزعين بالعالم العربي.
عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في البلاك فرايداي
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من ضمن الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة تقوم بتوفير أقوى الخصومات وأكبر العروض أثناء الشهر الجاري، كما يقوم هايبر العثيم بتقديم العديد من المستلزمات والمنتجات التي يقوم باستهلاكها العديد من الأفراد ويتطلبها الكثير منهم، مع تواجد أيضًا العديد من المستلزمات والمنتجات الثانية بالهايبر.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على 500 جرام من الجبن البريزيدن فيتا يكون سعرها 11.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 1100 جرام من الدجاج نوعه داري المجمد يكون سعرها 128.95 بدلًا من 153.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من الزبدة البريزيدن الغير مملحة يكون سعرها 17.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.
- الخضار المشكل من النوع داري المجمد مقدار 400 جرام مقدار 3 قطع سعره يكون 9.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا من النوع الداري المبشور مقدار 200 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من زيت نوعه هالي الخاص بالطبخ يكون بسعر 11.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 450 جرام من الطحين نوعه الفيكتو السائلة يكون سعرها 12.50 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الحمص الفيكتو الحب مقدار 570 سعرها يكون 5.50 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الذرة نوعها فيكتو علب مقدار 400 جرام سعرها يكون 5.50 بدلًا من 9.50 ريال سعودي.
- 6 * 100 لمناديل الوجه من النوع ركس يكون سعرها 8.95 بدلًا من 11.25 ريال سعودي.
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