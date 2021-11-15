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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده الأسبوعية عروض وتخفيضات خيالية تصل ل 70% في البلاك فرايداي من بنده في المقال التالي
شركة بنده يكون مقرها الأساسي في المملكة العربية السعودية فهي متخصصة في بيع المستلزمات عن طريق التجزئة، كما أنها تعتبر من ضمن المتاجر الخاصة بالبيع من خلال التجزئة الرئيسية في أماكن الشرق الأوسط، كما أن هايبر بنده يكون من أكبر السلاسل في المتاجر التي يمكن أن تصل إلى نحو 200 متجرًا يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 55% مهرجان البلاك فرايداي من بنده
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الشركات التي تم تأسست في عام 1970، حيث أن الشركة صارت من إحدى الشركات التي تختص بالأسواق التجارية وذلك لكي يتم بيع المستحضرات الغذائية، وبعدها انتشرت بصورة كبيرة، إلى أن صارت من أشهر الشركات في تلك المجال عند تواجد العديد من المجموعات المتخصصة بصافولا والتي حصلت عليها منذ نهاية القرن العشرين حتى هذا اليوم.
عروض بنده السعودية
- 10 كيلو جرام من السكر الخشن أو الناعم من النوع الأسرة تكون بسعر 22.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكفتة البقري البرازيلية يكون 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- البرجر البقري البرازيلي بمقدار كيلو جرام تكون بسعر 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من التوب راوند البرازيلي تكون 37.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- 6 قطع من خبز البرجر مع السمسم من النوع فوشية تكون بسعر 2.50 بدلًا من 3.50 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- 2 + 1 من المايونيز نوعه مازولا مقدار 340 مل يكون بسعر 23.95 بدلًا من 35.85 ريال سعودي.
- الترمس المصنوع من الستانلس ستيل نوعه شاها حجم 1.1 لتر يكون بسعر 50 بدلًا من 80 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من بهارات مسحوق الكاري يكون 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من جوز الهند المطحون يكون 24.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الكتف الخروف النعيمي يكون سعرها 72.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
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