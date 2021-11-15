شوف خصومات جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع بمناسبة البلاك فرايداي

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عروض جرير السعودية، مكتبة جرير تعتبر من إحدى الشركات والمكاتب الرائدة بالأسواق المتخصصة في متطلبات المكاتب وكذلك المدارس، كما يتواجد في الشركة ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية وكذلك الإلكترونية والأدوات الهندسية والبرامج ومعها الأثاث المكتبي، كما أن مكتبة جرير تكون متميزة بالسمعة الطيبة والحسنة التي استطاعت أن تنالها بالمملكة العربية السعودية بين زبائنها، وأن المؤسس لشركة جرير بالسعودية هو “عبدالرحمن ناصر العقيل”.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعد من ضمن المتاجر القوية والكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول عدد الفروع بالشركة نحو 39 فرع يتم توافرها في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، ويعمل في مكتبة جرير حوالي 1200 فردًا من عدة جنسيات، كما أن أول فرع خاص بمكتبة جرير بدايته كانت في سنة 1979 بمحل ذات الحجم الصغير يتخصص لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية والمجلات والكتب يتواجد في شارع المتنبي بالرياض.
تخفيضات مكتبة جرير
- تنزيلات جرير على شاشة التليفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة بدقة النانو سل، الترا اتش دي تكون بسعر 3099 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- ساعة من النوع سامسونج جالكسي 413 تدعم جي بي اس الهيكل المصنوع من الستانلس ستيل سعرها يكون 1049 بدلًا من 1339 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك حجم 14 بوصة من الجيل العاشر تكون بسعر 2749 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- جراب المستندات من النوع روكو يفتح من الناحية العليا باللون الأسود والشفاف يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- سعر الشنطة على شكل ظرف من النوع داتا بانك بالجيب الواحد باللون الشفاف يكون سعرها 15 ريال سعودي.
- سعر كتاب شراع الحنين يكون 35 ريال سعودي.
- سعر كتاب مثل النسيم يكون 69 ريال سعودي.
- ورق الكريب 150 سم باللون الوردي يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- المصباح الخاص بالقراءة من النوع سوبر ميني استرو يكون متناسبًا مع كافة مقاسات الكتب يكون بسعر 35 ريال سعودي.
- الكشاف اليدوي من النوع كيرينغ مع اللمبة التي تعمل بالبطارية باللون الأسود يكون بسعر 15 ريال سعودي.
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