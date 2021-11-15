شوف خصومات جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع بمناسبة البلاك فرايداي

عروض جرير السعودية، مكتبة جرير تعتبر من إحدى الشركات والمكاتب الرائدة بالأسواق المتخصصة في متطلبات المكاتب وكذلك المدارس، كما يتواجد في الشركة ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية وكذلك الإلكترونية والأدوات الهندسية والبرامج ومعها الأثاث المكتبي، كما أن مكتبة جرير تكون متميزة بالسمعة الطيبة والحسنة التي استطاعت أن تنالها بالمملكة العربية السعودية بين زبائنها، وأن المؤسس لشركة جرير بالسعودية هو “عبدالرحمن ناصر العقيل”.

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خصومات مكتبة جرير تعد من ضمن المتاجر القوية والكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول عدد الفروع بالشركة نحو 39 فرع يتم توافرها في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، ويعمل في مكتبة جرير حوالي 1200 فردًا من عدة جنسيات، كما أن أول فرع خاص بمكتبة جرير بدايته كانت في سنة 1979 بمحل ذات الحجم الصغير يتخصص لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية والمجلات والكتب يتواجد في شارع المتنبي بالرياض.

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