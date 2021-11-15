شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت الجديدة على السلع الغذائية ومستحضرات التجميل بخصومات هائلة وجوائز خيالية لا تفوتها

تستمر عروض لولو هايبر للأسبوع الثاني على التوالي احتفالاً بالعيد الثاني عشر على افتتاح متاجرهم. كما تنفرد بتقديم خصومات هائلة على مقاضيك الشهرية للسلع الغذائية تستمر حتى 20 نوفمبر 2021. بالإضافة لعرض مجموعة مختلفة من مستحضرات التجميل، وكذلك بعض من المنظفات. كما تجد أنها تقدم خصومات على مختلف الأجهزة. ومنها لأجهزة الكهربائية والمنزلية، والهواتف الذكية لا تفوتها.

أحدث عروض لولو هايبر ماركت على اللحوم والأسماك والخضراوات بخصومات هائلة

تقدم لولو كل أسبوع بشكل مستمر مجموعة من اللحوم والأسماك والدجاج الطازجة والرائعة بخصومات قوية، ولكن هذه المرة تقدمها بمناسبة احتفالها الثاني عشر وتقديم جائزة قيمتها مليون ريال قسيمة شراء سارع قبل انتهاء العرض. عرض اللحوم والأسماك مستمر فقط لمدة أربع أيام.

احصل على خصم 17 ريال على لحم سعودي كامل سواكاني، للكيلو بسعر 52.90 ريال بدلاً من 69.95 ريال سعودي.

إنتاج دجاج طازج، وزن 1000 جم، للكيلو بسعر 14.95 ريال بدلاً من 18.20 ريال سعودي.

خصم 30 ريال على شرائح سمك الكنعد كبير، للكيلو بسعر 56.90 ريال بدلاً من 86.95 ريال سعودي.

قطع لجم الضأن الأثيوبية، للكيلو بسعر 39.90 ريال بدلاً من 46.90 ريال سعودي.

تفاح رويال جالا ( بولندي)، للكيلو بسعر 5.65 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

فراولة 250 جم أمريكا / المكسيك، للعبوة مقابل 15.50 ريال بدلاً من 24.75 ريال سعودي.

تخفيضات لولو الكبرى على السلع الغذائية

عرض خاص من المراعي على جبنه بالقشطة قابلة للدهن، بوزن 500*2، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 30.05 ريال سعودي، ووفر 13 ريال.

أرز بسمتي أبيض هندي من أبو كاس وزن 10 كيلو، بسعر 58.95 ريال بدلاً من 87.95 ريال سعودي، ووفر 200 ريال.

حلواني مرتديلا لحم بقري متنوع، للكيلو بسعر 33.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

للفطار جبن قريش مصرية كاملة بجميع العناصر المفيدة مثل الكالسيوم لبناء العظام والأسنان للكبار والصغار. للكيلو بسعر 17.90 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.

قودي معكرونة فيتوتشيني، وزن 500 جم، للحبة مقابل 7.95 ريال سعودي.

لانجنيز عسل نحل صافي بوزن 250 حم، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 24.15 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers المذهلة على مستحضرات التجميل والمنظفات

اريال مسحوق الغسيل 5 كغ / مضاد للبكتريا 4.5 كغ، للحبة بسعر 41.95 ريال بدلاً من 92.25 ريال سعودي.

احصل على 2 عبوة ترويجية من ديتول مطهر ومعقم 500 مل، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال سعودي.