انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم العالمي للسكري ومنظمة الصحة العالمية تكشف الأعداد الحقيقية لمرضى الداء السكري في السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للسكري الذي تزمن مع الذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين، ويتيح هذا اليوم الفرصة من أجل التوعية بداء السكري بوصفه مسألة من مسائل الصحة العامة العالمية، وبما يجب القيام به بشكل جماعي أو فردي من أجل تحسين الوقاية والتشخيص والتدبير العلاجي للحالة المرضية.

وفي الوقت نفسه تكشف منظمة الصحة العالمية في إحصاءاتها التي أظهرت الأعداد الحقيقية لمرضى الداء السكري في السعودية 18.5% ضمن الفئة العمرية البالغة مما وضع السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالميًا التي تواجه سرعة انتشار المرض ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 45.36 في العالم 2030.

وأشارت أن السعودية كانت قد سجلت 3.852.000 حالة من مرضى السكري عام 2017 وزاد معدل الانتشار المرض ليصل إلى هذه النسبة وهى 18.5%.

وأضافت المنظمة أن 68.2% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية يعانون من زيادة الوزن و33.7% منهم يعانون من السمنة المفرطة التي تعد احد الأسباب المسببة لمرض السكر، وهو ما أكده البروفيسور “عبد المعين الأغا” أستاذ واستشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز في جدة ونوه أيضا البروفيسور عبد المعين الأغا أن الجهود الجارية حاليًا للحد من انتشار مرض السكري وتحسين خيارات العلاج خلال العشر المقبلة للحد من عدد الحالات الإجمالية في السعودية.

وأضح أن مرض السكر ينقسم إلى نوعين النوع الأول وهو حدوث خلل في البنكرياس ولم يجد له سبب علمي إلى الآن، والنوع الثاني يسببه قلة الحركة والإكثار من تناول اللحوم المجمدة بالإضافة إلى عامل الوراثة الذي له دور مهم في ظهور المرض.

وحث أن دور الأسرة مهم في التعامل مع مرضى السكري وكيفية الوقاية مهم بمعرفتهم المزيد من الأعراض.

كيف يمكن تجنب مرض السكر

قال البروفيسور عبد المعين الأغا لابد من التوعية والفحص المبكر، وإعادة تأهيل المصابين بداء السكري، وانتهاء بخطة علاج حسب الأسس العلمية المعتمدة.

وتشير الدراسات التي قامت بها الجمعية العلمية السعودية لسكري بالتنسيق مع شركة بوهرنجر إنجلهايم، في واشنطن أن السكر من النوع الثاني فيه أكثر 52% من مرضى هذا النوع يموتون لأسباب متعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى المخاطر الأخرى كأبتر الأطراف والعمى والكلى

ومن جهتها قال نائبها الدكتور “سعود السفري “أن مرض السكر من النوع الثاني وباء ليس فقط في المملكة ،بل هو حول العالم أيضا وبالرغم من الجهود المبذولة لزيادة الوعي إلا أن مستوى الوعي مازالت منخفضة، فكثير من مرضى السكري من هذا النوع في مجتمعنا يتبعون سلوكيات وأنماط معيشة خاطئة في حياتهم، مثل تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة.

كم يكلف علاج مرضى السكري خزانة السعودية

أوضحت الإحصائيات مجلس الصحي السعودي أن علاج مرضى السكري يكلف خزانة المملكة نحو 17.2 مليار ريال سنويا وهو ما يمثل 40% من ميزانية وزارة الصحة.