نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “تحطيم الأسعار” أقوى عروض كارفور السعودية لشهر نوفمبر 2021 Carrefour Offers والمنتجات المخفض أسعارها في المقال التالي
نقدم لكم من موقعنا أقوى عروض كارفور السعودية حيث تعتبر شركة كارفور من اهم الشركات المنتجة للسلع والمنتجات الغذائية، ويكون مقرها في السعودية ووجد لها كثير من الموزعين على مستوى العالم وأنشأت لها المحلات الصغيرة من السوبر ماركت باسمها والمحلات الضخمة والتي عرفت باسم هايبر كافور وتقييم كارفور كثير من العروض والتخفيضات على منتجاتها والسلع الخاصة بها ونستعرض لكم أهم التفاصيل خلال المقال التالي.
أقوى عروض كارفور السعودية
قام كثير من الأشخاص بالتوجه إلى كارفور عند السماع بالتخفيضات التي تقيمها على منتجاتها الغذائية، حيث أعلنت كارفور على تخفيضاتها على منتجاتها منذ أواخر أكتوبر وحتى بدايات نوفمبر لعام 2021، ويقوم هايبر كارفور بتقديم عروض وهدايا على المنتجات والسلع للعملاء وتكون هذه الهدايا عند شراء عرض معين من الالبان أو الجبن يحصل العميل على تخفيض كبير في الأسعار.
لم يقتصر الهايبر على بيع المنتجات والسلع الغذائية فقط وإنما قامت أيضا ببيع الأجهزة الكهربائية والملابس والأجهزة الإلكترونية حيث وجدت عليها عروض عليها ومن ضمن عروضها أصبحت الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات تباع بتخفيض 25% وأخذ هدية على كل جهاز، كما وجد أيضا في الهايبر تخفيض على الملابس بنسبة 10 % من ثمنها وتخفيضات على المخبوزات مثل العيش والفطائر وتخفيض على أنواع الحلويات والشكولاتة الداكنة والبيضاء.
عروض كارفور على السلع والمنتجات
أصبحت تقدم كارفور كثير من التخفيضات والتنزيلات على منتجاتها ومن أهم هذه العروض:
- عروض على أنواع الجبن اللذيذة ولا يمكن الاستغناء عنه مثل كيري و شيدر والموتزريلا والجبن البيضة الخالية من الملح والمملحة وعلى كافة أنواع البيض الأبيض والأحمر.
- تخفيض الأسعار على أنواع التلفونات مثل أيفون وآبل وسامسونج وهواوي وعلى جميع الايباد واللاب توب والشاشات، والشاشات سمارت ؛ وعلى جميع الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والتكيفات والمرواح والميكروويف والمكواة ومكواة الشعر؛ و تخفيضات على جميع المنتجات الدراسية وذلك بمناسبة عام دراسي جديد.
- التخفيضات الدراسية على الكشاكيل والكراسات والأقلام والشنط المدرسية والجلاد والأستيكر والصلصال؛ وتخفيض على أنواع المراتب جميعها ووجود عروض عليها ،ووجدت عروض على الباطنيين واللحاف والمفروشات وأطقم الملايات
- عروض على السلع الغذائية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والإسماك والكبدة؛ عروض على الملابس وخاصة اللبس الشتوي؛ عروض على الشكولاتة بأنواعها من كابري وموروا وكيت كات وفريسكا .
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