نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات لا تصدق وتحطيم أسعار في جميع فروع هايبر بنده بمناسبة عروض نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات لا تصدق وتحطيم أسعار في جميع فروع هايبر بنده بمناسبة عروض نهاية العام، تتسابق يومياً مراكز التسوق الكبرى بالمملكة على الإعلان عن خصومات خيالية على السلع والأجهزة، وذلك بمناسبة بدء مهرجان الجمعة البيضاء الذي بدأت فعالياته منذ بداية شهر نوفمير الجاري وتستمر حتى اليوم الأخير من ديسمبر المقبل. نقدم لكم اليوم العروض والتخفيضات التي يوفرها هايبر بنده على الأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث يقدم هايبر بنده في الفترة الحالية خصومات هائلة بشكل شبه يومي ضمن تصفيات الأجهزة المنزلية.

تخفيضات هائلة في جميع فروع هايبر بنده

نبدأ أولاً مع عروض البوتاجازات من هايبر بنده حيث يتوفر بوتاجاز كومتيل 4 شعلة باللون الفضي بسعر 949 ريال فقط ، ويتوفر بوتاجاز من نوع جبسون 4 شغلة باللون الأسود بسعر 1035 ريال، كما يتوفر بوتاجاز من نفس الطراز ولكن 5 شعلة فرن غاز باللون الفضي بسعر 4035 ريال. أما بالنسبة لعروض الغسالات اليوم من هايبر بنده فقد تضمنت غسالة كليكون 7 كيلو يمكنك تعبئتها من الأعلى، الغسالة باللون الأبيض وتتوفر بسعر 1239 ريال، كما تتوفر غسالة كاندي 8 كيلو باللون الأبيض بسعر 1259 ريال أيضاً يمكنك تعبئتها من الأعلى، وتتوفر غسالة كاندي باللون الفضي بفتحة علوية أيضاً بسعر 1095 ريال.

ونستمر مع تخفيضات الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء من هايبر بنده على الأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث تتوفر غسالة نصف أوتوماتيك جيباز 2 حوض 7 كيلو بسعر 649 ريال، وتتوفر غسالة الأطفال بسعر 590 ريال فقط. أما بالنسبة للتخفيضات المعلنة على مبردات المياه فقد تضمنت مبرد مياه كليكون بثلاثة صنابير بسعر 299 ريال بدلاً من 499 ريال، وكذلك مبرد مياة كولين بسعر 579 ريال، كما تتضمن العروض ثلاجة غرفة المكتب كليكون بسعر 749 ريال باللون الذهبي، وثلاجة غرفة المكتب جيباز باللون الفضي بسعر 789 ريال فقط.

عروض الثلاجات هايبر بنده

وننتقل إلى تخفيضات ثلاجات المطبخ من هايبر بنده، حيث توفرت ثلاجة جيباز 6 قدم باللون الفضي بسعر 1149 ريال والحجم الأكبر بسعر 1449 ريال، وتوفرت ثلاجة وستنجهاوس 10 قدم باللون الفضي بسعر 1799 ريال، وكذلك ثلاجة هاس باللون الفضي 16 قدم بسعر 1955 ريال. كما توفرت ثلاجة جيباز 2 باب بسعر 3599 ريال، وثلاجة باناسونيك 2 باب بسعر 3485 ريال باللون الفضي مع شاشة دجيتال. وتتضمن عروض الجمعة البيضاء أيضاً خصومات كبيرة الديب فريزر حيث يتوفر طراز جيباز حجم متسع بسعر 1349 ريال، والحجم الأصغر للديب فريزر من جيباز ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية يتوفر بسعر 1149 ريال.