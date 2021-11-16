نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك الماسكرا في البيت بالخطوات وبطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات طبيعية 100% في المقال التالي
تعد الماسكارا من اساسيات مستحضرات التجميل التي تكون ضمن علبة الماكياج التي تمتلكها كل فتاة ولا غني عنها، فهي لها وظيفة كبيرة جدا في تطويل الرموش وتطويلها فيجعلها جميلة وجذابة، وتختلف الماسكارا من حيث أنواعها التي تعرض في السوق فنجد بها ماركات عالمية، وايضا منها أنواع رديئة وتختلف أسعارها وجودتها من ماركة لاخرى.
طريقة عمل الماسكرا في المنزل
فيمكن لكل فتاة أنها تقوم بتوفير الكثير من النفقات التي يتم صرفها لشراء الماسكارا بأن تقوم بإعدادها في المنزل باقل التكاليف فتناول طريقتها فيما يلي:
مكونات عمل الماسكرا في البيت
- استخدام ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- إحضار ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي.
- ملعقة صغيرة من شمع العسل.
- ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.
- ثلاث كبسولات من الفحم المنشط.
- ربع ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.
- عدد مناسب من قطرات الماء الساخن.
- نستخدم عبوة فارغة لوضع الماسكارا بها.
طريقة التحضير
- نضع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي في بولة صغيرة ونضيف عليه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ثم نضيف ملعقة صغيرة من شمع العسل ونقلبهم ك ماء ساخن ونضع من أعلاه الزيوت بحيث وتذيبها حتى تصبح سائلة.
- نترك الزيوت بضع الوقت حتي يتم تبريدها ثم نضع بها ملعقة صغيرة من جل الصبار.
- نضيف ثلاث كبسولات من الفحم المنشط علي خليط الزيوت ونقوم بتقليب الخليط جيدا حتي يتم ودمجهم ونستمر في تقليبه لوقت كافي.اذا لم تتواجد كبسولات الفحم يمكن أن نقوم باضافة بودرة المعدن الأسود أو يمكن أن نستخدم بودرة الميكب..
- يتم إضافة ربع ملعقة من طين البنتونيت على خلطة الزيوت وهذا المكون يكون هام جدا لتكوين الماسكارا حيث وجود أي سيلان نسبية الماسكارا كما يمنع طيب البنتونيت على ثبات الماسكارا، ثم نضع علي المكونات ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند فهو مفيد جدا حيث يعمل على جفاف الماسكارا فور استخدامها.
ناتي بعبوه ماسكارا فارغه كانت مستخدمة من قبل ونبدأ في وضع مكونات في داخل العبوة واحفظها في درجة حرارة الغرفة ونستخدمها بشكل دائم ونعيد إغلاقها مرة أخري.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك الماسكرا في البيت بالخطوات وبطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات طبيعية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.