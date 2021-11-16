اصنعي بنفسك الماسكرا في البيت بالخطوات وبطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات طبيعية 100%

تعد الماسكارا من اساسيات مستحضرات التجميل التي تكون ضمن علبة الماكياج التي تمتلكها كل فتاة ولا غني عنها، فهي لها وظيفة كبيرة جدا في تطويل الرموش وتطويلها فيجعلها جميلة وجذابة، وتختلف الماسكارا من حيث أنواعها التي تعرض في السوق فنجد بها ماركات عالمية، وايضا منها أنواع رديئة وتختلف أسعارها وجودتها من ماركة لاخرى.

طريقة عمل الماسكرا في المنزل

فيمكن لكل فتاة أنها تقوم بتوفير الكثير من النفقات التي يتم صرفها لشراء الماسكارا بأن تقوم بإعدادها في المنزل باقل التكاليف فتناول طريقتها فيما يلي:

مكونات عمل الماسكرا في البيت

استخدام ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

إحضار ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.

ثلاث كبسولات من الفحم المنشط.

ربع ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.

عدد مناسب من قطرات الماء الساخن.

نستخدم عبوة فارغة لوضع الماسكارا بها.

طريقة التحضير