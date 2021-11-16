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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبات جرير اليوم ولفترة محدودة بخصم 50% على جميع المنتجات Garir بكافة الفروع في المقال التالي
نقدم لكم اليوم من أكبر مكتبات المملكة العربية السعودية أحدث عروض مكتبات جرير على الجوالات بأنواعهم 2021/2022 من مختلف الأنواع المميزة، حيث تقدم المكتبات مجموعة مميزة من أفضل المنتجات الخاصة بالإلكترونيات وغيرها من المنتجات الحديثة من: جوالات، ولابتوبات، وكمبيوتر ألعاب، وأيبات، وتابلت مختلف الأنواع والأحجام، وغيرهم من إلكترونيات، كما يتوفر لديهم كافة أنواع الكتب العربية والأجنبية، وأيضاً الخصومات الحصرية منهم على أسعار الأدوات المدرسية والمكتبية بأنواعها، كما تجدون لديهم جميع ما يخص الفنون من أدوات وسلع، وكذلك العديد من الخصومات الأخرى بتفاصيلها عبر موقع ثقفني.
عروض مكتبات جرير Garir بفروع المملكة العربية السعودية
تتوفر بالمكتبات العديد من الخصومات المميزة على أسعار الجوالات الحديثة من هواوي بأنواعها وأسعارها المختلفة، ومنها: الخصم المميز على سعر هاتف هواوي Huawei mate 3D بسعة 256 جيجابايت باللون الفضي سبيس من الجيل الرابع، وعرض آخر منهم على سعر هاتف هواوي Huawei mate 256 جيجابايت باللون الأسود من الجيل الرابع، وغيرهم على سعر هاتف هواوي Huawei P 30 PRO بنفس السعة المميزة كريستال من الجيل الرابع 4G.
خصومات خاصة من مكتبات جرير Garir store لفترة محدودة
توفر المكتبات باقة مميزة من العروض على أسعار الجوالات بأنواعهم، مثل: الخصم المميز منهم على سعر هاتف Huawei P30 pro بسعة 256 جيجابايت أورورا من الجيل الرابع 4G، وغيرهم على سعر هاتف هواوي Huawei Y5p بسعة 32 جيجابايت، و2 جيجابايت سرعة رامات باللون الأزرق من الجيل الرابع 4G، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي Huawei Y9a بسعة 128 جيجابايت بلون أسود الليل من الجيل الرابع 4G، وغيرهم على سعر هاتف هواوي Huawei Nova 8A بسعة 128 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت من الجيل الرابع 4G.
خصومات مميزة من مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات Garir Ksa
تتوفر أيضاً بمكتبات جرير خصومات خاصة على أسعار: هاتف هواوي Huawei Y6 بسعة 64 جيجابايت من الجيل الرابع باللون البنفسجي، وكذلك باللون الأخضر بخصم 13%، وعرض آخر منهم على سعر هاتف هواوي Huawei Nova 8 بسعة 128 جيجابايت، ورامات 8 GB، من الجيل الرابع باللون الذهبي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي Huawei Y5p بسعة 32 جيجابايت، و2 جيجابايت رامات باللون النعناعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبات جرير اليوم ولفترة محدودة بخصم 50% على جميع المنتجات Garir بكافة الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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