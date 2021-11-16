نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موعد الدعم السكني لشهر نوفمبر والشروط المطلوبة بالمملكة العربية السعودية 2021 مـ الموافق ربيع الثاني 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوع يبحث عنه الكثير من سكان الدول العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية شهرياً من المقيمين بها، حيث أنه أكبر مشروع نفذته الحكومة السعودية للمحتاجين للدعم السكني من المواطنين السعوديين بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى وفرتها الحكومة لجميع المواطنين الذين تتوفر بهم الشروط من جميع الأعمار والفئات، تخفيفاً منهم لبعض الأعباء التي تقع على عاتق المواطن، للرقي بمستوى أفضل للجميع، ولكنه يستلزم عدة شروط يجب توافرها بالمتقدمين من سكان المملكة للحصول عليه، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كافة الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذا النوع من الدعم، وأيضاً الأوراق المطلوبة للتقديم له، وموعد التقديم، بالإضافة إلى كيفية التقديم، وإليكم التفاصيل:

شروط التقديم على الدعم السكني

يجد توافر بعض الشروط الهامة للتقديم على المعونة السكنية لأى مواطن يحتاجه من سكاني المملكة العربية السعودية، والتي وضعها صندوق التنمية العقارية المدعم من الحكومة، وتتلخص الشروط في الآتي:

أن يكون عمر المتقدم للطلب خمسة وعشرون عاماً فأكثر.

يجب ألا تمتلك العائلة المتقدمة للطلب أي شقة تنفع للسكن.

يرفض طلب المواطن المتقدم لأي برنامج تمويلي آخر في نفس الوقت مالية أو عينية.

أن يكون المتقدم للطلب غير قادر مادياً على الحصول على عقار إلا بهذه الطريقة.

ويجب أيضاً تقديم أوراق تثبت ذلك (عدم إمتلاك أي عقار آخر).

أن يكون المتقدم للطلب صاحب الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم للطلب مقيم بالمملكة العربية السعودية دائماً.

موعد نزول الدعم السكني لشهر ربيع الآخر الموافق نوفمبر 2021

سوف تتعرفون اليوم من خلال موقع ثقفني على موعد نزول الدعم السكني بموقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، والتي يبحث عنها الكثيرون من سكاني المملكة شهرياً، وعن الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم للطلب، حيث يوافق في هذا الشهر يوم التاسع عشر هجرياً من ربيع الآخر، وهو الرابع والعشرون من نوفمبر بالتقويم الميلادي 2021.

وبهذا قد قمنا بتقديم أهم الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم لطلب الدعم السكني من خلال صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان، وكذلك الموعد المقرر لنزول المعونة السكنية شهرياً من خلال موقع ثقفني.