شوف عروض العثيم اليوم بأقوى الخصومات وفرص كبيرة للربح لا تضيعها

تقدم عروض العثيم اليوم الكثير من المقاضي من البقالة والعديد من المنتجات التي لا غنى عنها ي أي منزل. ومع مرور خمس وستين عاماً تحتفل أسواق العثيم بذكرى إنشاءها. فيوجد سحب على سيارة كما توجد فرص للفوز بجوالات أيفون بالإضافة إلى آلاف الريالات عبر بطاقة اكتساب تصلح للتسوق لمدة عام كامل. وينتهز آلاف عملاء العثيم هذه الفرص للإستفادة من العروض المقدمة والحصول على الجوائز المختلفة.

عروض العثيم اليوم

يمكنك الحصول على فرصة للفوز بجنيهات ذهبية عبر شراء منتجات شركات هينكل وسيدكو لغسيل الملابس. تبدأ المسابقة اعتبارا من يوم 27 أكتوبر وتنتهي يوم 16 نوفمبر ويبدأ السحب لمعرفة الفائز اعتباراً من يوم 17 نوفمبر. مع العلم أن التواصل مع الفائز بكون من خلال الغرفة التجارية.

شامبو عباية برسيل منعش 2 لتر مع خصم بنسبة 50% سعر الحبة 29.95 ريال بدلاً من 42.25 ريال.

مطهر داك لافندر عبوة توفير سعة 4.5 لتر مقابل 21.95 ريال للحبة بدلاً من 28.5 ريال.

صابون برسيل أزرق ضد بكتيريا وزن 6.8 كيلو جرام بسعر 38.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال بخصم قدره 13 ريالاً.

صابون اكسترا وايت بودرة وزن 10 كيلو جرام بسعر 42.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال.

استفيد من خصم بقيمة تسعة ريالات على مطهر ومنظف جنتو سعة 3 لترات مقابل 10.95 ريال فقط بدلاً من 19.95 ريال.

خصم رائع على جنتو صابون برائحة العود وزن 5 كيلو جرامات قدره 52 ريال حيث يعرض بسعر 22.95 ريال فقط بدلاً من 74.95 ريال.

ملين نولين نسيم الحدائق سعة 3 لترات بسعر 12.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

تخفيضات عبد الله العثيم

خصم حتى نصف السعر على الخضراوات المشكلة أو الفاصولياء خضراء السنبلة وزن 800 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

سعر الحبة من بامية السنبلة اكسترا وزن 400 جرام فقط 7.95 ريال.

برجر السنبلة دجاج 24 قطعة سعر الحبة 28.95 ريال بدلاً من 41.75 ريال.

احصل على ربطة من زيت نور دوار الشمس حبتين سعة 1.5 لتر بالإضافة إلى حبة سعة 500 مل مقابل 41.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال.

حلاوة طحينية طعمة سادة وزن كيلو جرام مقابل 21.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

العثيم مول

يقدم مول العثيم أقوى العروض الأسبوعية لكافة المتسوقين بأقل الأسعار حيث يمكنك شراء بطاطس تاستو كرينكل وزن كيلو جرام مقابل 5.95 ريال فقط بدلاً من 8.75 ريال.

دجاج لي بون مجمد كرتون مكون من 10 حبات وزن الحبة 1100 جرام مقابل 119.50 ريال بدلاً من 150.95 ريال. في حال رغبتك شراء حبة من المنتج فإن سعر الحبة فقط 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.