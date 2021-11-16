شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل إلي 50%

عروض اكسترا الأسبوعية، الشركة المتحدة أو شركة اكسترا هي من ضمن الشركات التي تكون متخصصة في الإلكترونيات، تعتبر من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تعمل بمجال البيع للأجهزة المنزلية وكذلك الإلكترونية، حيث أن الشركة قد تأسست في سنة 2003، وهي تعد من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية في نهاية شهر ديسمبر سنة 2018، وهي تكون متخصصة في بيع، الكاميرات وهواتف الجوال وكذلك الأدوات الخاصة بالوقاية الشخصية مع الكثير من المستلزمات الثانية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية تعمل على تقديم أقوى الخصومات وكذلك أكبر وأروع العروض، كما أن الشركة تحرص جدًا في تقديم تلك الخصومات والعروض، وهي تعد أيضًا من ضمن الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية المتخصصة لبيع جميع الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك الأجهزة والأدوات المنزلية، كما يتم توافر نحو اثنان وأربعون فرع بالسعودية، وعدد اثنين فرعًا آخرين في البحرين وعمان.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع سامسونج نوت 20 سعته 256 جيجا بايت، 4 جي رام باللون الرمادي يكون سعره 2399 بدلًا من 3699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم هاتف الجوال من النوع سامسونج جالاكسي إس 21 سعته 256 جيجا بايت، 5 جي رام باللون البرونزي يكون بسعر 2799 بدلًا من 3549 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية هاتف من النوع سامسونج جالكسي إس 20 FE سعة 128 جيجا بايت من الجيل الخامس باللون الاحمر يكون بسعر 1899 بدلًا من 2999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا الأسبوعية الكاميرا الداخلية من النوع يوفي فائقة الدقة باللون الأبيض سعرها يكون 159 بدلًا من 239 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية سعر الميزان الذكي B1 من النوع يوفي الرقمي اللاسلكي الخاص لقياس الوزن باللون الأسود يكون بسعر 99 بدلًا من 159 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية لوحة التحكم من النوع كاسيو تدعم 49 مفتاحًا بالحكم الكامل يكون باللون الأسود بسعر 299 بدلًا من 399 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية سعر المكنسة الكهربائية الذكية من النوع موماكس يتم تعقيمها من خلال الأشعة الفوق بنفسجية باللون الأسود سعرها يكون 599 بدلًا من 1049 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية