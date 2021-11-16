شوف تحطيم اسعار تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية ضمن عروض نهاية العام هايبر بنده

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عمر شويل - جدة تحطيم اسعار تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية ضمن عروض نهاية العام هايبر بنده، انطلقت منذ أيام عروض نهاية العام والتي تستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر وحتى نهاية العام، تخفيضات هايبر بنده تختلف هذه المرة عن عروض كل عام حيث تجاوزت نصف الثمن حرق وتحطيم اسعار على جميع الأجهزة الكهربائية، لذا فقد حان الوقت المناسب لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التي تحتاجها الأن سارع وإغتنم الفرصة، تحطيم اسعار تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية ضمن عروض نهاية العام هايبر بنده.

تحطيم اسعار تخفيضات على الاجهزة الكهربائية

تتوفر عروض خاصة على الكبة أو مفرمة الخضار حيث تتوفر جيباس بسعر 99 ريال، وتتوفر ريتشي بسعر 145 ريال أما ماركة كينوود تتوفر لديها كبة ضمن العرض بسعر 109 ريال فقط، أما كينوود 500 وات تتوفر بسعر 119 ريال، وتتوفر عصارة الفواكة جيباس بسعر 45 ريال فقط و مولينكس بسعر 119 ريال، ويتضمن العرض عصارة فواكه اي تي سي بسعر 209 ريال الحجم الكبير، تتضمن تخفيضات هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية عروض على المقلاة حيث تتوفر مقلاة سنكور بسعر 159 ريال، ومقلاة بالسون هوائية 5 لتر بسعر 249 ريال.

تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية

تتوفر عروض على المكنسة الكهربائية حيث تتوفر مكنسة جيباس بسعر 289 ريال الحجم الأكبر 2400 وات، والأحجام الأصغر تتوفر بسعر 169 ريال 2300 وات و 149 ريال فقط 2200 وات، وتتضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية غسالات الأطباق، حيث تتوفر غسالة اطباق كاندى بسعر 1865 ريال، وتتضمن كذلك غسالات الملابس حيث تتوفر غسالة فل أوتوماتيك كاندي 9 كيلو بسعر 2079 تُعبئ من الأمام.

تخفيضات هايبر بنده على الغسالات

تتوفر غسالة وستنجهاوس فل أوتوماتيك تًعبئ من الأمام بسعر 2039 ريال باللون الأبيض، وتتوفر غسالة كاندي 8 كيلو باللون الفضي بسعر 2189 ريال، وغسالة كليكون فل أتوماتيك باللون الفضي بسعر 1899 ريال 8 كيلو، وتتوفر غسالة كليكون 7 كيلو باللون الأبيض تُعبئ من الأمام بسعر 1399 ريال فقط، وتتوفر غسالة كليكون تعبأ من الأعلى باللون الذهبي 10 كيلو بسعر 1755 ريال فقط، يتوفر بنفس المواصفات 13 كيلو بسعر 1865 ريال، وتتوفر ضمن عروض مذهلة لهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية غسالة جيباس تُعبئ من الأعلى باللون الفضي 9 كيلو بسعر 1699 ريال.