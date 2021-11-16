شوف عروض لولو ماركت وأقوى الخصومات وفرص لربح مليون ريال لا تفوتك

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عروض لولو ماركت تستمر في إبهار العملاء بأقوى الخصومات وفرص كبيرة للربح. فاحتفالاً بإنشاء هايبر لولو بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية يوفر الهايبر فرصة لربح قسائم شرائية تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي. تبدأ العروض للأسبوع الثاني على التوالي تبدأ عروض هذا الأسبوع ابتداءً من يوم 14 نوفمبر وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر. عروض لولو ماركت غسالة نيكاي نصف أوتوماتيك 9 كيلو مقابل 579 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره 220 ريال سعودي.

اشتري غسالة سامسونج تحميل أمامي 9 كيلو جرام مع توصيل مجاني للمنتج متوفرة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال بخصم نقدي قدره 900 ريال.

موزع مياه باناسونيك يعبأ من الأسفل بسعر 549 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره 250 ريال.

فريزر أفقي ميديا 198 لتر بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال.

غسالة صحون ميديا 7 برامج متوفرة مقابل 1249 ريال بدلاً من 1499 ريال. فرن غاز استانلس ستيل بيسيك مقاس 55× 55 مع 4 موقد متوفر بسعر 749 ريال بدلاً من 899 ريال.

جهاز تنقية الهواء 3إم بسعر 359 ريال بدلاً من 499 ريال.

ثلاجة سوبر جنرال 6.5 قدم مكعب بسعر 949 ريال بدلاً من 1049 ريال. لولو هايبر ماركت عجانة أريتي بسعر 359 ريال بدلاً من 499 ريال.

بالسون مقلاة هوائية بدون زيت سعة 2.5 لتر بسعر 139 ريال بدلاً من 379 ريال من المنتجات الصحية لإعداد الأطعمة المقلية بدون زيوت.

فرن مايكرويف ميديا سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال.

خلاط باناسونيك متوفر بسعر 149 ريال بدلاً من 259 ريال بفرق سعر 110 ريال.

صانع العصائر من إنتاج مصنع كينوود الشهير قوة 350 واط بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال. خلاط مولينكس قوة 600 واط بسعر 199 ريال بدلاً من 279 ريال.

بلاك آند ديكر قوة 600 واط بسعر 199 ريال بدلاً من 345 ريال بخصم قدره 146 ريال.

كاوية جافة بلاك آند ديكر لكي الملابس بسهولة كفاءة بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال.

مولينكس عصارة حمضيات بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال.

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