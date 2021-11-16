شوف بنده panda عروض الالكترونيات والأدوات المنزلية خصومات كبيرة

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عمر شويل - جدة بنده pand عروض الالكترونيات وتخفيضات مذهلة على الأجهزة الذكية والمنزلية، الشاشة لايمكن الإستغناء عنها، فهي تجعل قضاء الوقت في المنزل أكثر متعة، مع متابعة أقوي الأفلام والمسلسلات والبرامج الفنية والثقافية والدينية والكرتون والمباريات الرياضية، يجتمع أفراد العائلة حولها ويقضون أمسيات لا تنسي، ومع التطور المستمر أصبحت تضم تقنيات مذهلة للمزيد من الرفاهية، جودة أفضل للصورة، لمشاهدة أكثر إمتاعاً، لذلك تحرص أسواق هايبر بنده على تقديم عروض مستمرة علي الشاشات بشكل أسبوعي، بجانب الهواتف والأدوات المنزلية وإليكم تفاصيل مجلة عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع.

بنده panda عروض الالكترونيات والأدوات المنزلية

شهر نوفمر هو شهر تحطيم الأسعار، ليس في المملكة فقط بل جميع أرجاء العالم، مع تخفيضات البلاك فرايدي، التي تقدم للمستهلكين مجموعة من العروض المذهلة، مع الحفاظ على مستوي الجودة، تسوق الآن من هايبر بنده ووفر وأحصل على مشتريات رائعة، لتنعم بحياة أفضل أنت وعائلتك.

بنده عروض الشاشات الذكية

نبدأ عروض الشاشات بدورا قياس 32 بوصة التلفزيون رائع يدعم تشغيل اليوتيوب وتطبيق نتفلكس الرائع لمشاهدة الأفلام والمسلسلات العالمية بشكل حصري، بتقنية 4K سعر العرض 799 ريال.

شاشة دورا قياس 65 بوصة للمساحة الأكبر بجودة عالية، وتدعم العديد من التقنيات الذكية ب 2،179 ريال.

تابع أقوي المبارايات مع الأصدقاء والعائلة عبر شاشة قياس 58 بوصة من سكاي وورث أندرويد ب 2،099 ريال.

شاشة من نوع تي سي إل رائعة بتقنية 4K قياس 50 بوصة ب 1،899 ريال، بجانب أن خدمة التوصيل للمنزل والتركيب لى أي مكان بالمملكة بالمجان.

هايبر بنده Panda الالكترونيات

لمحبي الصوت العالى، والواضح وبالأخص في المساحات الكبيرة يتوفر مضخم صوت إنتاج شركة فليبيس ب 299 ريال، عرض على شاحن متنقل يسهل حمله من مكان للأخر لضمان ألا ينتهي شحن الهاتف، وبالأخص عند الخروج لساعات طويلة أو السفر بتوفر منه نوعان أحداهما ب 55 ريال، والأخر ب 65 ريال.