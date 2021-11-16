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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل العروض والخصومات من شي إن حتى 80% في المقال التالي
عروض وخصومات شي إن بشهر نوفمبر، متجر شي إن الإلكتروني الذي اشتهر كثيرًا الفترة الماضية نتيجة لتقديمه عروض رائعة على مجموعة من أفضل المنتجات المختلفة ما بين المنتجات المنزلية والملابس وأدوات العناية الشخصية وما إلى ذلك، وبمناسبة شهر نوفمبر والبلاك فرايداي يقوم متجر SheIn بالإعلان عن خصومات جذابة حتى 80% على معظم المنتجات المتاحة به، وفيما يلي سنذكر لكم عروض وخصومات متجر شي إن على مجموعة مختلفة من المنتجات.
أكواد خصومات شي إن لشهر نوفمبر 2021
كما نعلم فإن متجر شي إن من المتاجر الإلكترونية التي تمكنت من توفير الملابس النسائية بأفضل التصميمات وأقل الأسعار، مما جعلها ذات شهرة أكبر في دول الشرق الأوسط على الرغم من وجود المتجر في جميع دول العالم تقريبًا، وقد تم تأسيسه منذ عام 2021 ولكن في الفترة الأخيرة اشتهر كثيرًا بين النساء لتوفيرها للمنتجات النسائية المختلفة من ملابس واكسسوارات.
ويوفر متجر SheIn الآن خصومات ممتازة على بعض المنتجات، ومن خلال الأكواد التالية يمكن شراء المنتجات من خلال متجر شي إن والحصول على:
- خصم 80% بعد الوصول إلى حد معين من المنتجات وهو كود KQXX، تسوقوا الآن واحصلوا على خصم 80% على المنتجات التي ترغبون بها.
- وخصم 15% عندما تتخطى قيمة المشتريات حاجز 500 ريال سعودي وتزداد قيمة الخصم 5% أخرى إذا صارت قيمة المشتريات 1800 ريال.
عروض متجر شي إن بشهر نوفمبر
وهناك المزيد من العروض التي يوفرها متجر شي إن للعملاء يمكن الاطلاع عليها لتحديد ما ترغبون في شرائه من المتجر بواسطة الخطوات القادمة:
- حيث يتم التوجه لموقع شي إن الإلكتروني .
- في الجزء العلوي من الشاشة يوجد شريط بلون أحمر يتم الضغط عليه ومن ثم الضغط على زر المنتجات لتحديد المنتجات المرغوب في شرائها.
- وبعد ذلك الضغط على علامة العربة ليتم إضافة تلك المنتجات في العربة حتى يتم وضع كافة المنتجات المرغوب في امتلاكها.
- ويتم استخدام كود الخصم من خلال وضع الكود في المربع الخاص بذلك عند اختيار إتمام عملية الشراء وتأكيد الطلب.
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