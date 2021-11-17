انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل إيقاف التردد القديم .. تردد قناة بطوط كيدز 2022 الجديد للأطفال على النايل سات BATOOT Channel والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أشارت قناة بطوط للأطفال على شاشتها ضرورة ضبط واستقبال تردد قناة بطوط كيدز 2022 للأطفال الجددي للحصول على صورة أوضح والاستمتاع بمتابعة القناة ومحتوياتها من الأفلام والمسلسلات والبرامج الموجهة للأطفال قبل إيقاف التردد القديم، فيما يلي نستعرض لكم كيفية ضبط تردد القناة واستقبال التردد الجديد للاستمتاع بمتابعة ومشاهدة واحدة من أفضل قنوات الاطفال المحببة لقلوبهم.

قناة بطوط للأطفال

قناة بطوط للأطفال يتم عرض محتوياتها للأطفال تحت شعار “آخر شقاوة” مع لوجو بطوط donald duck بالقبعة الزرقاء مع كلمة BATOOT بالانجليزية وبطوط بالعربية الملونة حروفها بأجمل الألوان المميزة من الأخضر والبنفسجي والأحمر والأخضر والأزرق.

كما تتمتع قناة بطوط بتقديم على شاشتها اجمل الأفلام المميزة من افلام كرتون الاطفال منها ماوكلي كتاب الغابة ونيمو السمكة الضائعة، وحورية البحر الأميرة اريل وغيرها من الأفلام المميزة.

لعل جميع القنوات تحتوي على الإعلانات التي يتم عرضها أثناء المشاهدة، وما يميز قناة بطوط هو انتقاء الإعلانات التي تتناسب مع الأطفال، وفلترة الإعلانات ومنع تلك الإعلانات الغير مناسبة مع الاطفال.

تهتم قناة بطوط على تقديم محتوياتها بصوت نقي وصورة واضحة مع اختيار المحتويات التي تتمتع بتوفر بها الألوان الرائعة والإضاءة المميزة التي تجذب انتباه الطفل الصغير للمشاهدة وتجعله يستمتع أكثر عند المشاهدة.

تردد قناة بطوط كيدز 2022

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال يمكن استقبالها على القمر الصناعي النايل سات بضبط البيانات الآتية:

التردد 11595

الاستقطاب عمودي رأسي V

معدل الترميز يتم ضبطه على 27500

معامل تصحيح الخطأ 27500

تردد قناة بطوط الجديد

للحصول على صورة أوضح لقناة بطوط كيدز للأطفال، يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط تردد القناة على التردد الجديد لها وهو: