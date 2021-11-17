نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض مذهلة من متجر اكسترا EXSTRA السعودية على الالكترونيات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزايدت عمليات البحث خلال الأونة الأخيرة عن عروض أكسترا السعودية والتي يقدمها متجر أكسترا الإلكتروني على تشكيلة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية مثل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتليفزيونات وغيرها من الأجهزة الأخرى التي تتوفر بجودة عالية ومواصفات عالمية وتخفيضات هائلة نالت إعجاب جميع العملاء، وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نسلط فيه الضوء على عروض أكسترا السعودية وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير القارئ الكريم.
متجر اكسترا الإلكتروني
يعد متجر أكسترا أحد أشهر المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع الأجهزة التكنولوجية والكهربائية والتي تُقدم بخصومات كبيرة وتخفيضات هائلة على العديد منها وذلك ضمن عروض إكسترا السعودية والتي يحرص المتجر دائماً على توفيره للعملاء.
ويتواجد المقر الرئيسي للمتجر في المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسه في عام 2003 ولديه العديد من الفروع الأخرى في دولتي البحرين وعمان، وتمتلك الشركة العديد من الماركات والبراندات العالمية الخاصة بمجموعة كبيرة من المنتجات منها أجهزة التليفزيون وأنظمة المراقبة والهواتف الذكية وأنظمة الصوت وألعاب الفيديو وغيرها من المنتجات الأخرى المزودة بضمان طويل وخدمة الصيانة بعد الاستلام وخدمة تركيب أجهزة التكييف
ويدعم الموقع العديد من أنظمة الدفع للتسهيل على عملائه ومنها خدمة سداد، الماستر كارد، الفيزا وأمريكان أكسبريس كما يمكنكم الدفع نقدياً عند استلام الطلب، وأحد أهم المميزات التي يشتهر بها الموقع هي عروض أكسترا السعودية والتي سوف نستعرضها معكم من خلال السطور التالية.
منتجات عروض اكسترا السعودية
يمكنكم الاستمتاع الأن بالخصومات الكبيرة المتاحة حالياً على مجموعة كبيرة من المنتجات المعروضة على الموقع الرسمي للمتجر، ومنها التالي:
- جنرال الكتريك مكيف شباك 18500 وحدة بارد 1499 ريال بدلاً من 2099 ريال.
- أبل أيفون 12، 5 جي، 128 جيجا، بنفسجي: 3299 ريال بدلا من 4049 ريال.
- كلاس برو تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح أندرويد 3199 ريال بدلاً من 6399 ريال.
- جي في سي تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح 3069 ريال بدلاً من 4359 ريال.
- سامسونج جالاكسي إس 21 بلس، 5 جي، 128 جيجا أسود: 3299 بدلاً من 3999 ريال.
- كاندي غسالة حوضين 10 كيلو أبيض رمادي 799 ريال بدلاً من 1399 ريال.
- كلاس برو ثلاجة 4 قدم تبريد بخار أبيض 1699 ريال بدلاً من 2599 ريال.
- تي سي إل، تليفزيون 55 بوصة، فائق الوضوح، ذكي: 1999 بدلاً من 2759 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات وعروض مذهلة من متجر اكسترا EXSTRA السعودية على الالكترونيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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