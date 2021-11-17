شوف هنا عروض العثيم تحفيضات بالجملة على جميع المنتجات في الأسبوع الجاري

يوجد فروع عديدة في المملكة العربية السعودية حوالي 183 فرع لهايبر العثيم، وتستطيع من خلاله شراء جميع منتجات المنتجات بأرخص الأسعار كما يوجد حوالي 31 فرع له في مصر، ويحقق مبيعات كبيرة نظرا لجودة المنتجات وثقة العملاء فيه هو مسؤول عن البيع بالجملة، وكذلك البيع بالتجزئة للمواد الاستهلاكية من الارز والمكرونة والسكر والسمن والزيوت والمعلبات والعصائر والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات الأخرى المتخلفة، ويبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن جميع المنتجات التي يواجد بها سعر يناسب المستخدم، لذلك قامت هايبر العثيم بتجديد العديد من العروض المميزة الرائعة للمواطنين والتي نرصدها لكم من خلال التقرير.

عروض العثيم السعودية

تتوافر العديد من الفروع للعثيم كما أن أسعار في متناول الجميع ويوفر الهايبر اللحوم والخضروات والأسماك والمنتجات ذات الجودة بأفضل سعر وتستطيع من خلاله شراء كل احتياجات المنزل تحت سقف واحد دون الحاجة إلى التنقل من مكان لآخر لتلبية كل الاحتياجات وتوفير الوقت والمجهود، والحصول على عروض مميزة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية المختلفة التي يحتاجها كل منزل، وقد قامت مؤسسة هيابر العثيم بعمل العديد من العروض الرائعة في خلال السنوات الأخيرة، ولكن على التحديد في عام 2021 قامت بعمل أقوى العروض والتي كان على رأسها العروض الرمضانية، وننشر لكم تفاصيل العروض الجديدة في المملكة.

أحدث عروض العثيم السعودية

يبلغ سعر القهوة عربي الوسط والفاتح والغامق كيلو منها 38.95 ريال سعودي.

توت أزرق 125 جرام يبلغ سعره 6 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيلو جبنة بملح خفيف الكيلو منها 17.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيلو الباذنجان الأسود 2.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيلو التفاح الاخضر ستة ونص ريال سعودي.

يبلغ سعر البرتقال عصير السلة 4.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر تفاح رويال جالا السلة ستة ونصف ريال سعودي.

يبلغ سعر كرتونة الجوافة 10 ونصف ريال سعودي.

يبلغ سعر الكوسا الخضراء الكيلو منها 4.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيلو الليمون 5.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر الكاكا الكيلو منها 9.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر تمر رطب سكري 1000 جرام العلبة 12.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر عجينة التمر الحبة 6.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيلو ملفوف المحشي 3.95 ريال سعودي.