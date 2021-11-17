نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اربح ملايين الريالات من عروض العثيم مول هذا الأسبوع وادخل السحب على سيارة في المقال التالي

عروض العثيم هذا الأسبوع الأكثر تميزاً حيث يحتفل العثيم مول بمرور خمس وستين عاماً على إنشاءه. وبتلك المناسبة يقدم فرصة للفوز بملايين الريالات من خلال الفوز ببطاقات اكتساب. قيمة البطاقة الواحدة خمسة آلاف ريال تصلح للتسوق لمدة عام كامل. كما توجد فرص للفوز بأجهزة أيفون بالإضافة إلى إمكانية الفوز بسيارة مميزة. هذا بخلاف ما يقدمه المول من عروض وخصومات خاصة على مئات الأصناف الموجودة بداخل بروشور العروض وداخل فروع أسواق العثيم. عروض العثيم احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم مقابل 44.95 ريال فقط. يحتوي اللحم على عدة انواع من الفيتامينات كما يعد مصدراً للبروتين الحيواني ويمكن إستخدامه في إعداد العديد من الوجبات اللذيذة.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال فقط.

احصل على كيلو من لحم التيس البلدي بالعظم طازج مقابل 51.95 ريال.

كيلو من جبن جرين لاند بالقشطة سعر الكيلو 14.95 ريال.

اشتري كيلو من الجبن الدمياطي المصري بسعر 12.95 ريال فقط.

سعر الكيلو من لحم الخروف البربري بالعظم فقط 51.95 ريال.

جبن جرين لاند بالقشطة سعر الكيلو 14.95 ريال.

شبيهة جبن جرين لاند أبيض وزن العلبة 1.5 كيلو بسعر 24.5 ريال.

خلطة زبدة إماراتي سعر الكيلو 8.95 ريال.

حلاوة حلواني سادة سعر الكيلو 8.95 ريال. اشتري علبة من لبنة داري بسعر 48.95 ريال سعر الكيلو 17.95 ريال.

كيلو من مربى توت شهد فقط 13.95 ريال.

سعر الكيلو من طرشي بوليف هالي 8.95 ريال.

علبة جبن ايدام تشيزا مقابل 32.95 ريال. أسواق العثيم سلة من تفاح رويال جالا مقابل 6.5 ريال.

احصل على كيلو من التفاح الأخضر بسعر 6.75 ريال.

سعر كيلو القرع العسلي فقط 2.25 ريال يمكن طهيه على هيئة شوربة أو إعداده كنوع من الحلويات مثل صينية قرع العسل بالبشاميل التي تحدثنا عن طريقة إعدادها بالتفصيل في مقال سابق.

يوجد شمام سعر الكيلو 2.95 ريال.

اشتري كيلو من فاكهة الكيوي بسعر 9.5 ريال. سعر العلبة من تمر تمارا السكري الرطب وزن العلبة نصف كيلو جرام بسعر 6.95 ريال.

علبة من تمر إنتاج النخيل رطب سكري وزن كيلو جرام فقط سعرها 12.95 ريال. العثيم مول احصل على توفير بنسبة 41% عند شراءك كورن فليكس كونتري نستلة وزن كيلو جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

ربطة بسكويت شاي ميموريز 12 × 150 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 28.5 ريال.

اشتري 2 حبة من شيبس ليز 160 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

4 حبات من قشطة المراعي وزن الحبة 170 جرام بسعر 8.95 ريال فقط بدلاً من 14 ريال.

كرتون من حليب المراعي طويل الأجل سعة لتر يحتوي الكرتون على 10 حبات بالإضافة إلى 2 مجاناً بسعر 45.95 ريال بدلاً من 50 ريال. احصل على توفير بنسبة 52% عند شراء شامبو بانتين 400 مل أو بديل زيت بانتين 350 مل أو بلسم بانتين 360 مل. الوسوم عمر شويل - جدة اربح ملايين الريالات من عروض العثيم مول هذا الأسبوع وادخل السحب على سيارة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اربح ملايين الريالات من عروض العثيم مول هذا الأسبوع وادخل السحب على سيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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