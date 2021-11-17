نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البنك الأهلي للسيارات بالتقسيط لأخر السنة وكيف تقوم بحساب قسطك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم الخصومات على السيارات الدائمة التي يقدمها البنك الأهلي السعودي للمواطنين، تهم معظم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، يشتهر البنك الوطني السعودي بخدماته ويواصل تقديمه بما في ذلك تقديم خصومات رائعة على العديد من موديلات السيارات المشهورة، وذلك وفق نظام التمويل التأجيري الذي يقدمه البنك لعملاؤه ويتسم بالمرونة، وقد تم إطلاق حملة عروض أخر السنة والمقرر نهايتها في الثاني من ديسمبر الشهر القادم، يمكن للمهتمين متابعتها من خلال المعلومات المرفقة بهذا التقرير.

مميزات عروض البنك الأهلي للسيارات بالتقسيط

ما يميز البنك الأهلي السعودي أنه يحتوي على العديد من المزايا والخدمات، كما أنه يوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة من أنواع التمويل ، بما في ذلك تمويل شراء سيارات بالتقسيط من بعض أشهر وأحدث الموديلات، وكذلك بعضاً من أفضل العروض البنكية ، خصومات مهمة على السيارات متوفرة من خلال البنك الأهلي متضمنة الأسعار والمعلومات التفصيلية، والتي ترتبط بكل نوع مثل رسوم الإدارة وتفاصيل أخرى.

بدون تحويل راتب

حد ادني للراتب 2500 ريال

الحصول على الموافقة المبدئية الفورية

أسعار مخفضة ومميزة.

معدل نسبة سنوية تنافسية تبدأ من 5.51 %.

بدون دفعة أولى، و بنسبة 0% رسوم إدارية لدى الشركات المختارة.

عروض أخر السنة البنك الاهلي السعودي

نشر البنك الأهلي السعودي عن عروض تمويل شراء السيارات لأخر السنة، وكذبك عروض التمويل الشخصي والعقاري وباقي الأنواع.

خصم كاديلاك XT6 : يمكنك تحويل راتبك إلى البنك الأهلي وتسديد 3.302 ريال أقساط شهرية وآخر دفعة 35٪ من قيمة السيارة وسعر الفائدة السنوي 5.81٪.

عروض Cadillac CT5: عند تحويل الراتب إلى البنك الأهلي ، كان مبلغ القسط الشهري 2.541 ريال ، وآخر دفعة 35٪ من قيمة السيارة ، ومعدل الفائدة السنوي 5.83٪.

تقسيط تويوتا برادو: عند تحويل الراتب إلى البنك الأهلي يكون مبلغ القسط الشهري 2،030 ريال سعودي والدفع النهائي 40٪ ومعدل الفائدة السنوي 7.1٪.

تقسيط تويوتا كامري: عند تحويل الراتب إلى البنك الأهل ، كان القسط الشهري 1319 ريالًا ، وآخر دفعة 40٪ ، ورسوم الإدارة 1٪ من مبلغ التمويل ، وسعر الفائدة السنوي 7.51٪.

تقسيط تويوتا كورولا: عند تحويل الراتب إلى البنك الأهلي، كان مبلغ القسط الشهري 881 ريالًا، وآخر دفعة 40٪، ومعدل الفائدة السنوي 4.34٪.

عرض Mazda CX-9: عند تحويل الراتب إلى البنك الأهلي يكون القسط الشهري 1،666 ريال سعودي وآخر دفعة 40٪ ورسوم الإدارة 1٪ من مبلغ التمويل ومعدل الفائدة السنوي 7.85٪.

ملاحظة تلك النسب قدد تتغير لذا يجب متابعة رابط موقع البنك المرفق واستخدامه تقنية حساب القسط التي يوفرها البنك على موقعه.

احسب قسطك الشهري وتعرف على العروض الخاصة.

أتاح البنك الأهلي لأهالي المملكة العربية السعودية فرصة شراء السيارات من خلال عملية التقسيط البنكي، للعديد من أنواع السيارات والفئات المختلفة، فما عليك إلا أن تقوم بتقديم الأوراق المطلوبة من البنك للحصول على نسبة التقسيط.

التعرف على العروض الخاصة لشراء سيارات بالتقسيط، وطريقة حساب القسط الشهري، خصص لها البنك الأهلي السعودي شرح وافي على موقعه الرسمي، تحت مسمى عروض تمويل الأهلي التأجيري منها سنتعرف على ما تقدمه الشركات المختارة مثل تويوتا، والمجدوعي، والجميه للسيارات، ومازدا وعروض أخرى، وسنجد حدمة حساب قسطك الشهري عبر خدمة إلكترونيا يوفرها البنك، ورابط تقديم الطلب ومثال توضيحي حول كيفية حساب النسبة السنوية.