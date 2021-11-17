شوف أسعار ماكينات القهوة من لولو مفاجأة عرض حصري وتوصيل مجانا حتي 23 نوفمبر

أسعار ماكينات القهوة من لولو مفاجأة. يقدم لولو هايبر ماركت مفاجأة قوية علي أسعار ماكينات القهوة ويضيف هدية ضخمة وهي التوصيل المجاني علي جميع الطلبات أكثر من 99 ريال. لا يتوقف لولو ماركت عن تقديم العروض والمفاجآت. فبصورة يومية أو أسبوعية بالأكثر ينتظر عملاء لولو هايبر عروض لولو المغرية والتي تستهدف جميع الأغراض وكافة البيوت والشركات بمختلف احتياجاتها. واليكم مجلة عروض ماكينات القهوة في لولو هايبر السعودية.

أسعار ماكينات القهوة من لولو ماركت

يقدم لولو خصومات قوية علي ماكينات القهوة والأسبريسو التي لاغني عنها في أي بيت أو أي شركة أو مكتب واليكم احدث أسعار ماكينات القهوة في لولو هايبر بمختلف الأنواع والماركات:

Philips coffee maker HD7462/20 فليبس ماكينة القهوة بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي. أي بخصم يصل إلي 60 ريال سعودي.

Nikai coffee maker NEMC88NC نيكاي ماكينة القهوة بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 409 ريال سعودي. خصم يصل إلى 130 ريال سعودي ويعتبر خصم هائل علي ماكينة نيكاي لصنع القهوة.

Delonghi coffee maker ICM15211 ديلونجي ماكينة القهوة بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي. خصم هائل يصل إلي 120 ريال سعودي علي ماكينة ديلونجي لصنع القهوة.

Ariete Espresso Maker M131800ARAS اريتي ماكينة اسبريسو. بسعر 719 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي. خصم ضخم مقدم من اريتي يصل إلى 480 ريال سعودي.

Braun Coffe Maker KF-1100 White براون ماكينة القهوة لون أبيض. بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 209 ريال سعودي. ليصل الخصم إلي 50 ريال سعودي.

Philips fully automatic espresso machines Ep3246/70 فليبس ماكينة اسبريسو أوتوماتيكية بالكامل. بسعر 2399 ريال سعودي بدلا من 2899 ريال سعودي. ليكون الخصم يصل إلي 500 ريال سعودي خصم هائل مقدم من فليبس.

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