أهم عروض المصرية للاتصالات للموبايل والإنترنت الأرضي

محمد سياف - ابو ظبي - في العصر الحالي لا يوجد أي منزل أو أي مؤسسة من دون إنترنت، وفي حال لم يتوفر لديه؛ فإنه يسعى لتوفيره بصورة دائمة، ومن أكثر الشركات المصرية انتشارًا في المجال الخاص بخدمات الإنترنت المنزلي، شركة المصرية للاتصالات، لذا فالعديد يترقبون عروضها تحديدًا في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث يتجه الكثير من الموظفين للعمل من منازلهم، مما جعلها توفر عدد كبير من الخدمات المتميزة سواء للموبايل أو للتليفون الأرضي أو عبر شبكات الإنترنت.

عروض المصرية للاتصالات للخط الأرضي

من ضمن عروض المصرية للاتصالات؛ عرض WE فرايداي على باقات WE Ardy 2021، فالعرض يكمن أنه في حال تم شراء تليفون منزلي سيحصل العميل على نسبة 50% خصم على تكاليف تركيب الخط الأرضي فضلاً عن إتاحة خصومات على WE Ardy، وكوبون شراء من قبل WE Bonus بسعر 25 جنية مصري فقط يتم استخدامه في McDonald’s، على أن تكون الباقات بعد الخصم على النحو التالي:

باقة WE أرضي بسعر يتراوح من 25 وحتى 35 جنيه مصري شهريًا بدلاً من سعر 35.

باقة WE أرضي بسعر يتراوح من 45 وحتى 65 جنيه مصري شهريًا بدلاً من 65.

شروط الحصول على الباقة

يمكن للعملاء ممن يتم استيفاء الشروط التالية فبهم الحصول على العرض:

يتاح هذا العرض للعملاء الجدد ممن قاموا بالاشتراك في ي من الباقتين؛ باقة WE للخط الأرضي 35 جنيه أو باقة WE للخط الأرضي 65 جنيه.

كافة الضرائب والرسوم والدمغات الملزمة على العميل لا تشمل العرض، والتي من بينها الضريبة الخاصة بتكاليف التركيب وتكاليف الطلب وتكلفة الاشتراك في الباقات قبل تخفيضها.

يمكنك الاستمتاع بالعروض والتخفيضات ابتداءً من تاريخ الاشتراك وحتى 3 شهور قادمة.

إذا اشتركت في أي من باقات WE أرضي سواء بسعر 35 أو بسعر 65؛ فيمكنك الاستمتاع بالتخفيض على كلاً من قسيمة الشراء وقيمة اشتراك الباقة، وذلك من دون إجراء عملية شراء لتليفون لاسلكي.

إذا قمت بشراء تليفون أرضي وقمن بالاشتراك في أي من باقات WE؛ فستحصل على نسبة 50% على تكاليف التركيب.

حال حصولك على نسبة خصم 50%، وحولت إلى باقات أقل قبل قدوم 31 من شهر مارس 2022، فستحصل على 100 جنية لأقرب فاتورة قادمة.

إذا انتهت فترة العرض فستحاسب تلقائيًا على سعر الباقة الأصلي.

العرض ساري ولفترة محدودة.

إذا رغبتم في الاشتراك فعليكم بالاتصال على (111) أو الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للشركة https://my.te.eg أو زيارة أي من فروع WE.

عروض المصرية للاتصالات على الموبايل من شركة WE

قدمت الشركة المصرية للاتصالات عرض #015* للحصول على عروض مختلفة من وحدات، ودقائق، وميجا بايتس، وإذا رغبت في الحصول عليه؛ فاكتب الكود على هاتفك وانقر على زر الطلب، وإليكم تفاصيل العروض:

هناك مجموعة من العروض التي تقدم بشكل يومي سواء وحدات، أو شبكات، أو ميجابايتس.

وفور طلبها؛ ستصلك رسالة يستدل منها على تأكيد العرض مع تفاصيله عند الاشتراك.

كما جاءت شروطه كالتالي: