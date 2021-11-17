شوف تخفيضات الجمعة البيضاء في اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

حرصت اكسترا على أن توفر لعملائها خصومات وتخفيضات على كافة الأجهزة المنزلية التي من بينها الشاشات والثلاجات والبوتاجازات ومختلف الأجهزة الكهربائية الأخرى ويوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون دون تأخير لتقديم أفضل العروض المتوفرة من اكسترا وإليكم في المقال التالي أبرز الأجهزة الكهربائية التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

تخفيضات اكسترا السعودية على الثلاجات

توفر اكسترا مختلف العروض والخصومات على أفضل أنواع الثلاجات من ماركات عالمية وإلكم في السطور الأتية أبرز الثلاجات التي سيتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

يشمل العرض على ثلاجة وايت ويستنكهاوس ثلاجة 8.8 قدم بخار ومتوفر باللون الفضي وعلى الثلاجة خصم بنسبة 26.32%.

يشمل العرض على دايو ثلاجة باب جانب باب 23.3 قدم متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على ثلاجة إل جي 20.9 قدم لينير كمبروسير متوفر باللون الأبيض مع خصم بنسبة 38.1%.

يحتوي العرض على هاير ثلاجة أربعة أبواب 17.8 قدم إضاءة إل إي دي متوفر باللون الفضي.

يشمل العرض على ثلاجة هاير 14.9 قدم تبريد بخار ومتوفر باللون الأبيض.

عروض اكسترا السعودية على غسالات الملابس

يحتوي العرض على مختلف الأنواع من غسالات الملابس وإليكم في السطور الأتية أبرز العروض التي توفرها اكسترا على الغسالات: