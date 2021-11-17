نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الجمعة البيضاء في اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية في المقال التالي
حرصت اكسترا على أن توفر لعملائها خصومات وتخفيضات على كافة الأجهزة المنزلية التي من بينها الشاشات والثلاجات والبوتاجازات ومختلف الأجهزة الكهربائية الأخرى ويوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون دون تأخير لتقديم أفضل العروض المتوفرة من اكسترا وإليكم في المقال التالي أبرز الأجهزة الكهربائية التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.
تخفيضات اكسترا السعودية على الثلاجات
توفر اكسترا مختلف العروض والخصومات على أفضل أنواع الثلاجات من ماركات عالمية وإلكم في السطور الأتية أبرز الثلاجات التي سيتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:
- يشمل العرض على ثلاجة وايت ويستنكهاوس ثلاجة 8.8 قدم بخار ومتوفر باللون الفضي وعلى الثلاجة خصم بنسبة 26.32%.
- يشمل العرض على دايو ثلاجة باب جانب باب 23.3 قدم متوفر باللون الرمادي.
- يحتوي العرض على ثلاجة إل جي 20.9 قدم لينير كمبروسير متوفر باللون الأبيض مع خصم بنسبة 38.1%.
- يحتوي العرض على هاير ثلاجة أربعة أبواب 17.8 قدم إضاءة إل إي دي متوفر باللون الفضي.
- يشمل العرض على ثلاجة هاير 14.9 قدم تبريد بخار ومتوفر باللون الأبيض.
عروض اكسترا السعودية على غسالات الملابس
يحتوي العرض على مختلف الأنواع من غسالات الملابس وإليكم في السطور الأتية أبرز العروض التي توفرها اكسترا على الغسالات:
- يشمل العرض توشيبا غسالة تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود.
- يشمل العرض على كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل وتجفف من 9 كيلو 14 كيلو ومتوفرة باللون الفحمي.
- يحتوي العرض على غسالة سامسونج تعبئة أمامية 9 كيلو و1200 دورة متوفرة باللون الفضي.
- يشمل العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية 14 كيلو إنفيرتر واي فاي متوفر باللون الفحمي.
- يحتوي العرض على كاندي غسالة تعبئة غسيل تسعة كيلو وتجفيف ستة كيلو انفيرتر ومتوفرة باللون الفحمي.
- يشمل العرض على غسالة إل جي تعبئة أمامية غسيل وتجفيف ثمانية كيلو و14 كيلو.
- تضم العروض غسالة باناسونيك تعبئة أمامية غسيل 8 كيلو وتجفيف 8 كيلو ومتوفرة باللون الفضي.
- يشمل العرض على غسالة إل جي تعبئة علوية 11 كيلو واي فاي متوفرة باللون الأسود.
- يحتوي العرض على كاندي غسالة تعبئة أمامية 10 كيلو أنفيرتر واي فاي وبلوتوث متوفرة باللون الأبيض.
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