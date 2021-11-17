أسرار العناية بالبشرة يوميا للحفاظ عليها، يعتبر روتين البشرة يحتاج إلى بعض الخطوات والطرق المختلفة لكي تتمكن من الاهتمام والعناية بالبشرة بشكل صحيح بدون أن تتسبب في حدوث أي أخطاء، وبالتالي ينبغي عدم استخدام بعض الإقنعة بشكل دائم واستخدم في حالة استخدام العديد من المنتجات على البشر حيث اوضعها بعض الأطباء الكرويون أنه يوجد بعد الطرق البسيطة التي تساعد في عناية البشرة والمحافظة عليها ويمكن أن تكون العناية بالبشرة بشكل يومي، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

روتين العناية بالبشرة يوميا

أولا يجب غسل الوجه بالصباح في الصباح بالماء فقط واستخدام غسول تنظيف البشرة مرة واحدة في اليوم، بالإضافة إلى عدم وضع الاقنعة على البشرة أكثر من مرتين أما في حالة البشرة الدهنية يمكن استخدام القناعة على الأقل ثلاثة مرات أو يمكن استخدامه بشكل يومئ وإضافة المرطب الليلي.

يجب الاهتمام بتقشير على البشرة وترطيبها بشكل مباشر لأن عندما ينخفض نسبه الاستروجين تحتاج البشرة إلى كمية كبيرة من المرطبات الطبيعية في حالة زيادة عمر المرأة، وبالتالي ينبغي المحافظة على رطوبة الجلد باستخدام بعض المنتجات الطبيعية الأمنة مثل العسل وماء الورد ويمكن استخدام فيتامين هاء وحمض الهيالورونيك.

يجب تجنب استخدام المنتجات الضارة

يوجد بعد منتجات العناية بالبشرة تكون ضد التلوث عند استخدامها للعناية بالبشرة خاصة مضادات التي تحتوي على الفحم وبالتالي يمكن استبدالها بأقنعة الحليب باللوز خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.

استخدام كريم العين كبرايمر

يعتبر الكونسيل من المركبات التي يتم استخدامها لانعاش المنطقة الموجودة أسفل العين وبالتالي في حالة استخدام كلمات العين مثل أساس مائي أو جيل تعمل على تقليل الهالات السوداء ولكن لا تجعل البشرة لامغة

يجب استخدام القناع المزدوج خاصة لأصحاب البشرة شديدة الحساسية حيث يتم وضع لاصقات تحت العين لكي تتمكني من الاستفادة من الفوائد الموجودة فيها.