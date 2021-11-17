نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية أوفر اليوم مع عروض السعادة وتخفيضات لولو Lulu Hypermarket في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت السعودية أوفر اليوم في عروض استثنائية “عروض السعادة” لكل عشاق القهوة بمختلف أنواعها الأمريكي، التركي، الفرنساوي، المفلترة، القهوة الغنية بالفوم، والمذاق الشهي كما ترغب بها، يقدم لولو هايبر ماركت أقوى تخفيضات على أسعار ماكينات صنع القهوة المميزة بمواصفات متعددة ومتفاوتة، كما تعرض لمحبي ركن القهوة وعشاق الذوق الراقي والمتميز في صنع فنجان من القهوة يُصلح اليوم بأكمله، إليكم تفاصيل العروض حول أجدد ماكينات القهوة المتعددة الإستخدامات والتي ترضي جميع الأذواق بأسعار منافسة لأسعار متاجر السعودية، تابعوا معنا أقوى عروض السعودية الأسبوعية من لولو ماركت، والتي تسري حتى نهاية نوفمبر الجاري.

عروض لولو ماركت السعودية أوفر اليوم

لعشاق القهوة اسبريسو والقهوة المفلترة إليكم أفضل خصومات لولو ماركت المميزة على ماكينات صنع القهوة من نسبريسو Nespresso بسعر 499 بدلًا من 1399 ريال سعودي، تقوم الآلة بعمل أشهى أنواع القهوة الغنية، وتتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الإعداد، مما يوفر الوقت والجهد، كما أنها بأقل من نصف السعر في عروض الجمعة البيضاء White Friday المميزة من شهر نوفمبر.

تشمل العروض أيضًا آلة تحضير القهوة التركية الشهية، لتحصل على المذاق المفضل لديك مع الإضافات المناسبة، والتي تختلف كلٍ منها في النكهة بما يتناسب مع أذواق المستخدمين، ولذلك يعرض لكم لولو ماركت آلة إعداد القهوة التركية من beko وذلك بسعر خاص جدًا لفترة محدودة في موسم البلاك فرايدي في السعودية بسعر 439 بدلًا من 559 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت الجمعة البيضاء

تضم عروض الجمعة البيضاء من لولو ماركت في السعودية أيضًا مجموعات متنوعة من آلات صنع القهوة بماركات عالمية مختلفة، والتي تقم كلٍ منها بوظيفة تحضير مختلفة، وتتفاوت الأسعار وفقًا لجودة الماكينة وعدد البرامج الخاصة للإعداد، حيث أن بعض ماكينات إعداد القهوة تقوم بعمل أكثر من 12 نوع قهوة بكميات كبيرة، ومن أفضل العروض.

ماكينة براون البولندية الصنع لتحضير القهوة بقوة 1100 وات، تكفي لعمل 10 أكواب من القهوة، كما أنها مزودة بغطاء ودورق قابلان للتنظيف، بسعر خاص 249 بدلًا من 379 ريال سعودي.

براون ماكينة تحضير القهوة الشهية الإصدار KF3100WH، تعمل بقوة 1500 وات، تكفي لعدد 10 أشخاص بإجمالي 10 أكواب من القهوة، ومزودة بدورق بالإضافة إلى الغطاء القابل للتنظيف بسعر خاص 249 بدلًا من 289 ريال سعودية.

جهاز تحضير القهوة من براون يعمل بقوة 1500 وات، كما يكفي لعمل 15 كوب صغير من القهوة، أو 10 أكواب كبيرة الحجم بسعر مميز 159 بدلًا من 209 ريال سعودي.

تابعوا معنا أقوى تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية، وأفضل عروض متاجر السعودية اليومية والأسبوعية المتجددة، واختاروا ما يناسبكم من المنتجات والسلع المعروض بأقل الأسعار، ويمكنكم الطلب عبر موقع لولو هايبرماركت، وذلك من خلال خدمة لولو أون لاين، والإستمتاع بخدمة التوصيل إلى أي مكان داخل المملكة السعودية.