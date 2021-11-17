نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على المواد الغذائية ومقاضي البقالة وفرص ربح ملايين الريالات في المقال التالي

عروض العثيم الأكثر تميزاً للأسبوع الثاني على التوالي للإحتفال بذكرى إنشاء المجموعة منذ خمس وستين عاماً. تقدم أسواق العثيم باقة من أقوى العروض والتخفيضات على مئات السلع ومقاضي البقالة بالإضافة إلى مئات الفرص للفوز بملايين الريالات وأجهزة أيفون الشهيرة كما توجد فرصة للفوز بسيارة. يقدم العثيم مول فرصة تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر لجميع عملائه للفوز على شرط الإلتزام بتحقيق كافة شروط المسابقة والتي على رأسها الاشتراك في تطبيق اكتساب العثيم. عروض العثيم الأسبوعية سعر ربطة شاي بنتليز أكياس 2× 100 حبة سعر الربطة 11.95 ريل بدلاً من 16.5 ريال.

زيت نور دوار الشمس 9 لترات مقابل 101.95 ريال بدلاً من 118 ريال.

احصل على زيت صني أو حياة للقلي والطبخ أو زيت شروق دوار الشمس سعة لتر ونصف سعر الحبة 12.5 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

زيت نور دوار الشمس 2 × 1.5 لتر سعر الربطة 33.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

اشتري علبة من شاي بنتليز فلة خشن وزن 1200 جرام بسعر 20.95 ريال للربطة بدلاً من 28.75 ريال.

ربطة من شاي بنتليز فلة 2 × 225 جرام + 105 جرام مجاناً مقابل 8.95 ريال للربطة بدلاً من 13.75 ريال. معجون أسنان كولجيت توتال 100 مل سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

احصل على معجون كولجيت فحم ونعناع 75 مل سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 30.25 ريال.

معجون سنسوداين عناية + مبيض 75 مل بسعر 21.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

ورق حمام بوكية سانيتا 9 + 3 رول بسعر 16.95 ريال للربطة بدلاً من 25.95 ريال. أسواق العثيم حليب بدياشور كومبليت فانيلا 900 جرام بسعر 79.95 ريال للحبة بدلاً من 111 ريال.

احصل على أربعة حبات من قشطة جرين فارم الأصلي وزن الحبة 155 جرام مقابل 9.95 ريال فقط بدلاً من 14 ريال.

اشتري كرتون من دجاج برديكس المجمد وزن الحبة 1100 جرام مقابل 119.95 ريال للكرتون بدلاً من 138.95 ريال.

حليب جرين فارمز بودرة وزن 1800 جرام سعر الحبة 38.95 ريال بدلاً من 55.95 ريال بفرق سعر قدره 17 ريال. حلاوة طحينية طعمة سادة وزن 500 جرام سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

مربى حلواني فراولة وزن 400 جرام بسعر 7.5 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

احصل على خصم ثلاث ريالات على شاي لافينا يانسون كيس 20 حبة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.5 ريال.

ثلاث حبات من فول حدائق كاليفورنيا مقشور وزن 450 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول على المواد الغذائية ومقاضي البقالة وفرص ربح ملايين الريالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول على المواد الغذائية ومقاضي البقالة وفرص ربح ملايين الريالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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