نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات وإلكترونيات lulu hypermarket وأقوى عروض لولو ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو على الأجهزة الإلكترونية هذا الأسبوع نجدها بأسعار لا مثيل لها، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل نقدم لكم المزيد من عروض لولو هايبر ماركت جوالات، حيث يعتبر لولو هايبر أحد أكبر الشركات السعودية الرائدة في بيع جميع مستلزمات المنازل من منتجات غذائية، مختلف التجهيزات المنزلية، كافة المنتجات الإلكترونية، وكذلك الهواتف الذكية، وتقدم لولو في نشرة العروض الأسبوعية أقوى العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة عالية الجودة وبأفضل الأسعار التنافسية الموجودة في مختلف الأسواق السعودية.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات سامسونج

إليكم أفضل تخفيضات لولو على جوالات سامسونج، ومن بينها جوال سامسونج جالاكسي اس 21 5 جي، الذي يعد أحد أكثر أجهزة الجوالات العملية والمميزة والمنشرة في مختلف الأسواق العالمية، حيث أن الجهاز مدعم بإمكانيات عالية ومميزة ومنها:

مساحة الجوال الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة رام 8 جيجا رام.

شاشة الجوال بحجم 6.7 بوصة ذات حواف أنيقة ومميزة.

الجوال يدعم تقنية الجيل الخامس 5 جي ومدعم بشريحتين.

الجوال متوفر في لولو بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي.

لولو ماركت عروض الإلكترونيات

يتمتع ماك بوك أير كور أي 3 المقدم من أبل بعدد كبير من المميزات والإمكانيات التي تجعله أحد أكثر الخيارات المميزة لجميع الفئات من طلاب ورجال أعمال، لذلك نجد أنه من الأجهزة الإلكترونية المتاحة في عروض الإلكترونيات في lulu hypermarket بخصم هائل على سعره، ويتميز الجهاز بالمواصفات التالية:

مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، ورا بقوة 8 جيجابايت.

شاشة بحجم 13.3 بوصة عالية الدقة مدعمة بأحدث أجهزة الإستشعارات التي تحمي العين عند الاستخدام لفترات طويلة.

الماك بوك مدعم بوحدة معاجلة مركزية ثمانية النواه، ومعالج رسومات ثماني النواه.

لوحة مفاتيح إنجليزية مميزيه وسريعة.

أبل ماك بوك أير كور أي 3 متوفر في كافة متاجر لولو وموقع لولو الإلكتروني بسعر 3899 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

تتضمن عروض لولو تشكيلة من أجهزة التابلت، ويعد سامسونج جالاكسي تاب إس 7 إف أي أحد أكثر أجهزة التابلت المميزة والحديثة؛ وذلك نظرًا للإمكانيات العديدة المتواجدة فيه حيث أن الجهاز يتميز بالأتي:

الجهاز مدعم بتقنية الجيل الخامس 5G.

شاشة 11 بوصة مدعمة بتقنيات حديثة ومميزة.

مساحة داخلية 128 جيجابايت، و4 جيجا رام.

كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل.

سامسونج جالاكسي تاب إس 7 إف أي متاح في جميع فروع لولو في المملكة السعودية بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

عروض لولو للجوالات

جوال أبوو رينو 5 برو المميز والمدعم بأحدث التقنيات نقدمه لكم في تخفيضات لولو هايبر، وإليكم مواصفات الجوال وسعره:

مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة رام 8 جيجا رام.

نظام تشغيل أندوريد 11 ومعالج ثماني النواه.

كاميرا خلفية ثلاثية 64 + 8 + 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 44 ميجا بكسل.

الجوال متاح في لولو بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2599 ريال سعودي.