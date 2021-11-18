شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra تخفيضات كبرى حتى 60% من موقع أكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية مع التخفيضات الكبرى التي تقدمها إكستر ا extra بأسعار مغرية مخفضة لأكثر من 60% من موقع أكسترا اون لاين السعودية، والذي يتيح لكم كل جديد في عالم التكنولوجيا والأثاث والأجهزة الكهربائية، وكل هذا بأسعار خاصة ومميزة يقدمها لكم حصريًا في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra تخفيضات كبرى حتى 60% من موقع أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا المميزة نقدمها لكم في الفقرات التالية على جديد أجهزة الجوالات، والشاشات، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي واللابتوب، ويمكنكم الآن التسوق من على موقع اكسترا الرسمي أو الفروع والاستفادة من إمكانية تقسيط اكسترا المتاحة على كل المعروضات وفقًا للشروط والأحكام.

عروض اكسترا

متاح في التالي أرخص أسعار جوالات اكسترا الذكية على سامسونج نوت 20 الترا اكسترا samsung وكذلك مختلف جوالات اكسترا ايفون iphone و هواوي huawei وفيفو، وغيرهم الكثير، بجانب مختلف ملحقات الجوالات والساعات الذكية الشهيرة بين متاجر السعودية الكبرى، حيث تجدون المعروضات بخصومات تصل إلى 47%، فلا تفوتوا الفرصة.

إكستر ا

جوال فيفو اكس 60 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس للإتصال، بسعة 256 جيجابايت، متاح باللون الأسود، بسعر 2699 ريال سعودي بدل 2999 ريال سعودي، مع خصم قيمته 10%.

جوال ابل ايفون 12 برو iphone 12 pro الداعم لشبكات الجيل الخامس للإتصال، بسعة 512 جيجابايت، متاح باللون الأسود، بسعر 4599 ريال سعودي بدل 6199 ريال سعودي، مع خصم قيمته 25.81%.

اكسترا

أنما بالنسبة لما تقدمه اكسترا لابتوب من أجهزة كمبيوتر محمولة فنجدها تميزت في عرضها بأجود المواصفات التقنية مع أرخص سعر، حيث ضمت مختلف أنواع اللاب توب من ابل ماك بوك macbook و مايكروسوفت microsoft ، مع العديد من أجهزة اللاب توب التي تلائم الطلاب، هذا بالإضافة إلى أجهزة الكومبيوتر المكتبي، كل ذلك بخصم مميز يصل إلى 32%.

موقع اكسترا

لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور اي، بشاشة مقاس 12.3 بوصة، مع مساحة 8 جيجا للرام و 128 جيجا للذاكرة، بلاتنيوم، بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 4149 ريال سعودي، بخصم 20.48%.

لابتوب مايكروسوفت سيرفيس 13.3، كور اي 5، بشاشة مقاس 13.5 بوصةتعمل باللمس، متاح باللون الأسود، بسعر 3999 ريال سعودي بدل من 5899 ريال سعودي، بخصم 32.2%.

أكسترا

تقدم اكسترا شاشات مميزة جدًا بجودة فائقة السطوع، وهذا لكي تتمكنون من قضاء أفضل الأوقات مع أفراد الأسرة أثناء مشاهدة أفلامكم المفضلة، هذا بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو عبر خدمات جوجل google وإمكانية الإتصال بالإنترنت، ناهيك عن مقاسات الشاشات المتاحة بحجم كبير يمكنكم من استخدامها لكل أغراض العمل والترفيه، ونترككم مع الأسعار بخصم حصري حتى 60%.

قدمنا لكم جديد عروض اكسترا جوالات سامسونج وهواوي وايفون ، مع اسعار اللاب توب الجديدة، بجانب أقوى التخفيضات على أجهزة الكمبيوتر المكتب، مع جديد الشاشات، والساعات الذكية، وهذا بأرخص الأسعار، ولا تنسوا أن تتابعوا موقعنا ليصلكم منه كل جديد في عالم الأسعار في المملكة العرية السعودية.