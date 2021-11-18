شوف بنده هايبر panda السعودية عروض العناية بالبشرة والشعر الشتوية

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عمر شويل - جدة خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يتعرض الشعر والبشرة للجفاف، لذا يجب وضع روتين مكثف للعناية بهما لتجنب تقصف الشعر وتشققات البشرة والشفاة، وجفاف العيون، كل منطقة في جسم الإنسان تحتاج إلى الترطيب المستمر، نتبع بعض العادات الخاطئة في الشتاء سنتعرف عليها، لتجنبها قدر الإمكان، في السطور التالية، بجانب عرض لأسعار أهم منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم من أسواق بنده هايبر panda السعودية في عروض الشتاء التي تقدمها.

بنده هايبر panda السعودية عروض العناية بالبشرة والشعر

الخطأ الأول الشائع هو استخدام الماء الساخن سواء في الإستحمام أو الوضوء وغسل اليدين، ذلك أول مايدمر البشرة ويسبب الجفاف والتشقق، لأن الجلد يتعرض للماء الحار بعد ذلك الهواء البارد، وتكون النتيجة الجفاف الشديد وبالأخص مع عدم إستخدام كريم للترطيب ذو تركيز أعلى يناسب طبيعة الطقس في الشتاء.

تكون النساء أكثر عرضه للجفاف، نظراً لتعرضهن للمياه بشكل أكبر يومياً، عند القيام بالأعمال المنزلية، لذا يجب استخدام كريم مرطب على الأقل 3 مرات يومياً للحفاظ على مرونة البشرة وحمايتها من الجفاف.

بنده panda عروض الجمال الشتوية

عروض هايبر بنده على منتجات العناية بالبشرة وترطيبها لاتنتهي، منتجات عالية الجودة والفاعلية وأسعار حصرية ومنها الفازلين، الذي لا غني عنه في أي منزل لإستخدامته المتعددة للبشرة والشعر والشفاة وتشققات القدمين، مكون سحري بمعني الكلمة، سعر جلي الفازلين النقي الأصلي ب 12،95 ريال مناسب لأنواع البشرة المختلفة يطبق علي اليدين والقدمين قبل النوم.

لوشن فازلين للعناية بالجسم بعد الاستحمام سوف يمنحك الترطيب المثالي سعر المنتج 400 مل ب 12،95 ريال.

كريم النهار لا غناء عنه صيفاً أو شتاء ووضعه أمر ضروري لحماية البشرة من أشاعة الشمس الضارة، إستخدمي كريم بوندس النهاري 50 جم ب 39،95 ريال، والكريم الليلي نفس السعر.

زيت جوز الهند من المرطبات القوية للشعر والبشرة وبالأخص اليدين يمكنك الحصول على كريم دوف المخصص لليدين وزن 75 مل يتكون من جوز الهند وبعض المكونات الرائعة ب 10 ريال، ولوشن الجسم دوف 12،95 ريال.