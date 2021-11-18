شوف خصومات 50% على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم

توفر اكسترا إلى عملائها مختلف العروض والتخفيضات وتصل نسبة التخفيضات إلى 50%، فأصبح الهاتف المحمول من الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها على الإطلاق فتوفر اكسترا عروض على مختلف الهواتف من أفضل الماركات العالمية التي منها آبل وأوبو وريل مي وفيفو ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها.

عروض اكسترا السعودية على الجوالات

توفر اكسترا إلى عملائها المزيد من التخفيضات على هاتف الآبل ومن أبرز تلك الهواتف كلًا من التالي:

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 برو 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي، مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

يشمل العرض على هاتف آبل أيفوم 11، 4جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود وذلك هو الإصدار الجديد.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي، مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون البنفسجي.

يضم العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 مينين 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض وخصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض هاتف سامسونج وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض التي توفرها اكسترا على هاتف سامسونج:

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي، مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمول

يحتوي العرض على هاتف فيفو وإليكم أبرز العروض المتوفرة من اكسترا على فيفو: