نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل كريم الأساس أو الفاونديشن بدرجاته فى البيت بمكون سهلة وبسيطة بدون ومواد صناعيه في المقال التالي

عمل كريم الأساس أو الفاونديشن، يُعد كريم الأساس واحداً من اهم مستحضرات التجميل بالنسبة للفتيات والسيدات حيث يتم وضعه وتوزيعه على الوجه غالبا من أجل توحيد لون البشرة وإخفاء كافة العيوب الدائمة أو المؤقتة مثل البثور وكافة الحبوب أو آثار حب الشباب أو البقع الداكنة والهالات السوداء ، ولكن الإكثار من وضعه على البشرة قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بها وذلك بسبب احتوائه على المواد الكيميائية لذا يفضل صنعه في المنزل من بعض المواد الطبيعية الغير مكلفة والغير مؤثرة بشكل ضار على البشرة،ولذلك سوف نوضح طريقة عمل كريم الأساس في المنزل. عمل كريم الأساس أو الفاونديشن طريقة عمل كريم الأساس في المنزل مكونات عمل كريم الأساس ½ كوب نشا مطحون.

ملعقة شوفان مطحون.

5 نقاط زيت بذور العنب.

¼ ملعقة قهوة بودر ناعمة.

عبوة صغيرة فارغة بغطاء محكم. خطوات تحضير عمل كريم الأساس نحضر وعاء صغير ونضع به النشا والشوفان ونخلطهم جيداً.

يتم إضافة القهوة تدريجياً مع التقليب للوصول إلى اللون المناسب للبشرة.

أخيراً يتم إضافة زيت بذور العنب وخلط الجميع للوصول إلى كريم الأساس.

يتم وضعه في العبوة الصغيرة ويصبح جاهزاً للاستخدام عن طريق فرشاة أو إسفنجه. أسهل طريقة لصنع كريم الأساس في المنزل مكونات عمل كريم الأساس عبوة صغيرة من كريم مرطب جيد ومناسب لنوع البشرة أي خاص بالبشرة الجافة أو الدهنية.

عبوة صغيرة من مسحوق البودر المناسب لنوع البشرة. خطوات تحضير عمل كريم الأساس نحضر علبة فارغة صغيرة ونضع بها كمية مناسبة من عبوة كريم الترطيب.

نحضر أداة حادة نظيفة ونقوم ببشر كمية مناسبة من البودر.

دمج المكونين معا جيداً و نغلق العبوة وبالتالي يصبح كريم الأساس جاهزاً للاستخدام. طريقة عمل كريم الأساس للبشرة الفاتحة مكونات عمل كريم الأساس للبشرة الفاتحة ¼ كوب نشا.

¼ ملعقة زنجبيل.

½ ملعقة قرفة.

6 ملاعق كاكاو بودرة.

ملعقة طين البنتونيت.

10 قطرات من فيتامين ه‍.

10 قطرات زيت لافندر.

عبوة صغيرة فارغة. خطوات تحضير عمل كريم الأساس للبشرة الفاتحة نخلط النشا والكاكاو والقرفة والزنجبيل معا جيداً.

أضيف إليهم طين البنتونيت ونقلب ثم نبدأ بإضافة فيتامين ه‍ وقطرات زيت اللافندر والتقليب المستمر حتى الحصول على قوام كريمي.

نستطيع إضافة المزيد من الكاكاو حسب درجة البشرة.

نضع القوام في العبوة الفارغة حتى وقت استخدامها. الوسوم عمر شويل - جدة عمل كريم الأساس أو الفاونديشن بدرجاته فى البيت بمكون سهلة وبسيطة بدون ومواد صناعيه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل كريم الأساس أو الفاونديشن بدرجاته فى البيت بمكون سهلة وبسيطة بدون ومواد صناعيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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