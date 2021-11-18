شوف عروض الجمعة البيضاء السعودية 2021 استمتع بأقوى التخفيضات حتى نهاية العام

عروض الجمعة البيضاء السعودية 2021 والتي ينتظرها كافة الباحثين عن شراء منتجات من مختلف الأنواع، سواء من خلال المتاجر أو المولات أو عن طريق مواقع الشراء الأون لاين، تتميز عروض البلاك فرايداي أو تخفيضات الجمعة البيضاء هذا العام 2021 كما هو الحال في كل عام، بأنها تخفيضات متميزة نقدم صفقات حقيقية لمن يرغب في الشراء، إذا كنت تنتظر شراء أجهزة كهربائية أو إلكترونيات أو حتى ملابس وعطور ومستلزمات شخصية، فأنت إذاً في المكان الصحيح وأنسب وقت من العام للشراء، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض الجمعة السوداء Black friday في متاجر السعودية.

عروض الجمعة البيضاء السعودية 2021 بالمتاجر

تخفيضات كبيرة على جميع منتجات متاجر أديداس الرياضية من ملابس وأحذية للكبار والأطفال.

عروض هايبر بنده والعثيم ونستو ولولو هايبر ماركت وكافة مراكز التسوق الكبرى.

عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية وأدوات التخييم والرحلات بتخفيضات تصل إلى 70 %.

عروض مكتبة جرير وخصومات تصل إلى 41 % على شاشات تليفزيون TCL.

عروض إكسترا تقدم أقوى التخفيضات على الأجهزة حتى نهاية شهر ديسمبر.

تخفيضات كبيرة في متاجر سنتر بوينت إلى جانب عروض الموقع.

تخفيضات تصل إلى 80 % على منتجات متاجر ماماز أند باباز إلى جانب عروض الأون لاين.

تخفيضات كبيرة في متاجر كيابي للملابس تصل إلى نصف السعر.

تخفيضات في متاجر سيفي وفوغا كلوسيت.

عروض كبيرة في محلات باث اند بودي ووركس.

تخفيضات كبرى في محلات اتش اند ام للملابس.

تخفيضات البلاك فرايداي في امازون

كود خصم 50 % لأسبوع التوفير.

خصومات على الإلكترونيات تصل إلى 20 %.

تخفيضات 70% على الساعات الرياضية والكلاسيكية رجالي وحريمي.

تخفيض يصل إلى 50 % على الاحذية بكافة الأنواع والماركات.

خصومات على الأجهزة الكهربائية المنزلية تصل إلى 40 %.

تخفيضات على النظارات الشمسية تصل إلى نصف السعر.

عروض البلاك فرايداي الجمعة الصفراء نون السعودية

تخفيضات تصل إلى 80 في المائة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والجوالات.

كوبونات خصم وأكواد خصم إضافية لكافة مستخدمي التسوق عبر الموقع.

عروض موقع على إكسبريس Aliexpress

تخفيضات كبيرة على منتجات الجوالات والإلكترونيات تصل إلى 30 في المائة.

خصومات على أسعار الملابس تصل إلى 60 في المائة.

موعد الجمعة البيضاء 2021

تبدأ عالمياً تخفيضات البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ولكنها بدأت مبكراً في بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية لتشجيع التسوق وتنشيط سياحة الشراء، وما زالت عروض الجمعة البيضاء بالسعودية 2021 مستمرة حتى نهاية العام، سنقوم بتحديث هذا المقال بانتظام فور إضافة أي عروض جديدة فتابعونا.