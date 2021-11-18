نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الجديدة وأقوى الخصومات على الأدوات المنزلية والكهربية وعودة عروض العشرة ريال في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات توفر الكثير من الخصومات لجميع المتسوقين. يوجد بين العروض المتاحة شاشات التلفزيون والهواتف الذكية. بالإضافة إلى بعض الأجهزة الكهربية من غسالات وخلاطات وأفران كهربية فضلا عن قطاعات الخضار والقلايات. كما أعلن هايبر بنده عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة عروض العشرة ريال على بعض الأصناف. عروض بنده الأسبوعية شاحن يو اس بي أبل ٢٠ واط بخصم قدره ٣٤ ريال حيث يعرض مقابل ٦٥ ريال بدلا من ٩٩ ريال.

سماعة ماك اللاسلكية متوفرة مقابل ٩٩ ريال بدلا من ١٧٩ ريال بخصم قدره ٨٠ ريال.

اشتري تلفزيون دورا ٥٨ بوصة بسعر ٢٠٩٩ ريال بدلا من ٢٥٩٩ ريال.

خصم بقيمة ٧٠٠ ريال على شاشة تلفزيون تي سي ال ٦٥ بوصة حيث يمكنك شراؤها مقابل ٢٧٩٩ ريال بدلا من ٣٤٩٩ ريال. احصل على تلفزيون سكاي وورث جوجل ٧٠ بوصة مقابل ٣٠٩٩ ريال بدلا من ٤٤٩٩ ريال بخصم قدره ١٣٠٠ ريال.

اشتري تلفزيون توشيبا ٣٢ بوصة بسعر ٨٩٩ ريال بدلا من ١٠٩٩ ريال حيث تصل قيمة الخصم إلى مائتي ريال سعودي.

مضخم صوت سكاي وورث بسعر ٣٤٩ ريال بدلا من ٤٤٩ ريال. panda hypermarket قطاعة سينكور اشتريها ضمن عروض بنده هذا الأسبوع مقابل ١٠٩ ريال بدلا من ١٢٩ ريال.

قطاعة كولين لتقطيع الخضار بسهولة بقوة ٣٠٠ واط بسعر ٥٥ ريال بدلا من ٧٩ ريال. هايبر بنده هاتف فيفو واي ٥١ الجيل الرابع بشريحتين متوفر مقابل ٨٩٩ ريال بدلا من ٩٩٩ ريال.

جوال الكاتيل ٣ اكس متوفر مع خصم بقيمة ١٥٠ ريال.

هاتف سامسونج أي 52 اس بسعر 1559 ريال بدلاً من 1659 ريال بخصم نقدي قيمته مائة ريال, جوال نوكيا 6300 + 4 جيجا بايت متوفر مقابل 185 ريال بدلاً من 223 ريال بخصم قدره 38 ريال.

احصل على هاتف نوكيا 3.4 يحتوي على شريحتين للإتصال و4 جيجا بايت بسعر 499 ريال بدلاً من 575 ريال.

هاتف شياومي ريدمي ١٠ بسعر ٥٩٩ ريال بدلا من ٦٤٩ ريال.

وصلة سماعات أيفون بسعر ٣٥ ريال بدلا من ٥٥ ريال.

كابل أيفون ماك طول متر بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 25 ريال بخصم مميز يصل إلى 15 ريال سعودي. عروض هايبر بنده اليوم مقلاة جرانيت عميقة غير لاصقة مستر كوك مقاس ٢٨ سم بسعر ٣٩ ريال بدلا من ٥٢ ريال.

مقلاة مستر كوك الكريب غير لاصقة متوفرة بعدة مقاسات مقاس ٣٥ سم بسعر ٥٤ ريال بدلا من ٧٢ ريال. بينما مقاس ٤٠ سم متاح مقابل ٦٥ ريال بدلا من ٨٧ ريال. صينية الفطير فيست بسعر ٢٠ ريال فقط بدلا من ٢٦ ريال.

حافظة طعام مربعة أو مستطيلة الهلال والنجمة الذهبية طقم مكون من ٤ قطع بسعر ١٠ ريالات بدلا من ١٥ ريال.

طقم حافظات طعام مستطيلة مكون من ثلاث قطع. أو طقم مربع مكون من أربع قطع كلاسيك بسعر ١٠ ريالات بدلا من ١٢ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الجديدة وأقوى الخصومات على الأدوات المنزلية والكهربية وعودة عروض العشرة ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الجديدة وأقوى الخصومات على الأدوات المنزلية والكهربية وعودة عروض العشرة ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.