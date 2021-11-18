نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اربح آلاف الجوائز مع عروض العثيم وقسائم شرائية بملايين الريالات في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم للأسبوع الثاني على التوالي عروض العثيم الأسبوعية بمناسبة ذكرى إنشاء المول الذي تخطى عدد فروعه بالمملكة المائتي فرع. فبالإضافة إلى الخصومات الأسبوعية المعتادة يمكن للمتسوق الفوز بجوال أيفون أو مبلغ خمسة آلاف ريال رصيد على بطاقة اكتساب العثيم يستطيع من خلالها التسوق لمدة عام كامل داخل فروع العثيم. كما يوجد سحب على سيارة فخمة. كذلك توجد مسابقات أخرى تتبع الشركات المنتجة لبعض السلع مثل مسابقة العربي. حيث يقوم المتسوقين بمسح الباركود الموجود على عبوة الزيت ثم إزالة الملصق على العبوة وادخال الكود في المسابقة. وبإنهاء تلك الخطوات يكون لدى المتسوق الفرصة لربح قسائم شرائية تصل قيمتها إلى مائتي ألف ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية اشتري ربطة من زيت العربي مكونة من عبوتين سعة الواحدة 1.5 لتر + 500 مل سعر الربطة 33.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال.

زيت زيتون عافية اكسترا زجاجة 2 لتر سعر الحبة 46.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال.

حبة من زيت الزيوتون عافية بكر عضوي 500 مل بسعر 19.95 ريال بدلاً من 24.25 ريال.

احصل على ربطة من زيت عافية دوار الشمس مكونة من عبوتين سعة الواحدة لتر ونصف بسعر 34.95 ريال بدلاً من 45.5 ريال. من الزيوت المنضمة إلى مسابقة العربي زيت زيتون زيتوني بكر زجاج 500 مل مقابل 13.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

ربطة من زيت أولايت كانولا من انتاج شركة العربي عبوتين سعة 1.5 لتر بسعر 33.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال. العثيم مول حبة من جبن هالي كريم كاسات وزن 910 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال.

خصم بقيمة 3 ريالات على مايونيز هالي سعة 236 مل المعروض بسعر 2.25 ريال بدلاً من 5.25 ريال.

جبن زدني بطعم القشطة كاسات وزن 500 جرام بسعر 10.5 ريال للحبة بدلاً من 12.95 ريال.

احصل على أربع حبات من قشطة مانا وزن 155 جرام للحبة بسعر 10.95 ريال بدلاً من 19 ريال بخصم يصل إلى 8 ريالات. حليب فيكتو محلى 380 جرام بسعر 4.5 ريال بدلاً من 5.5 ريال.

قشطة فيكتو 170 جرام مقابل 1.95 ريال بدلاً من 3.25 ريال.

ورق عنب فيكتو وزن 960 جرام بسعر 12.5 ريال للحبة بدلاً من 18.25 ريال.

صدور دجاج لاتينا طرية وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال للحبة بدلاً من 61.95 ريال. العثيم من بيت عروض العثيم مول عرض مميز على ثلاث حبات من مفروم السعودية غنم وزن الحبة 400 جرام مقابل 7.95 ريال فقط بدلاً من 11.25 ريال.

خصم بقيمة 32.45 ريال على علبة لبنة بريزيدن وزن 2750 جرام حيث تعرض الآن مقابل 62.5 ريال بدلاً من 94.95 ريال. بينما الكيلو مقابل 22.75 ريال بدلاً من 35 ريال. خضار مشكل داري المجمد وزن الكيس 400 جرام مقابل 3.25 ريال بدلاً من 6.5 ريال.

ملوخية مونتانا مجمدة وزن الكيس 400 جرام بسعر 2.95 ريال فقط بدلاً من 5.5 ريال.

احصل على بلاك بيري داري مجمد وزن 350 جرام سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة اربح آلاف الجوائز مع عروض العثيم وقسائم شرائية بملايين الريالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اربح آلاف الجوائز مع عروض العثيم وقسائم شرائية بملايين الريالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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