شوف أقوى عروض العثيم للأسبوع الثاني على التوالي بمناسبة ذكرى مرور 65 عام

عروض العثيم مول تقدم أقوى العروض على السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والإلكترونية وغيرها العديد من الاحتياجات المنزلية، بأسعار تنافسية تصل إلى الجنون بمناسبة ذكرى مرور 65 عام على مجموعة أسواق عبد الله العثيم وهي معكم ومنكم في جميع المناسبات الخاصة والعامة وهي دائما حريصة على أن تشارك أبناء الوطن السعودي في جميع مناسباته، واستكمالا لهذه المسيرة تشارككم هذه الفتره باحتفالها بالعيد 65 لها بطريقتها الخاصه عن طريق عروضها المجنونة والمتوفرة من خلال جميع فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، فسارعوا لاغتنام الفرص والتوجه إلى أقرب فرع اليكم.

عروض العثيم مول المجنونة على السلع الغذائية المختلفة:

تتنوع العروض كالعادة بين السلع الأساسية والاستهلاكية لتوفير جميع احتياجاتكم من مكان واحد بأفضل الأسعار وأوفرها، كما تتنوع منتجاتها ذات القيمة الغذائية العالية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة ونوضح لكم أهم هذه المنتجات والعروض كنا يلي.

حليب نيدو بودرة كيس وزن 2250 جرام بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال أي بخصم يصل 30%.

عرض 1+1 مجاناً على أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن 10 كم وبخصم 50% أي بسعر 77.95 ريال سعودي بدلاً من 155.90 ريال.

زيت نور دوار الشمس سعة 2,7 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

قهوة برية عربي بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.22 ريال.

شبيهة جبن الزهار ملح خفيف بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

باذنجان أسود بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 3.95 ريال.

مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 28.95 ريال.

كيلو جبن الوادي قريش بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

عرض واحد + واحد مجاناً على البطاطا الحلوة بسعر 6.50 ريال سعودي والخس بسعر 5.95 ريال سعودي.

عروض الخضروات والفواكه الطازجة واللحوم:

برتقال عصير سله بسعر 4.95 ريال سعودي للسله.

بروكلي بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

زهرة بسعر 4.95 ريال للكيلو، وملفوف محشي بسعر 3.45 ريال سعودي للكيلو.