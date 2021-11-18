شوف عروض بنده لفترة محدودة من هايبر بنده Hyper Panda

نقدم لكم اليوم أقوى عروض بنده لفترة محدودة على جميع أنواع المخبوزات والحلويات الطازجة، وعلى باقي أنواع المأكولات الطازجة كالخضروات والفواكه، وكذلك يتوفر بالماركت تخفيضات مميزة على أسعار الدواجن، واللحوم المجهزة للطبخ بأنواعها، وعلى أفضل أنواع الأسماك، كما تجدون خصومات أخرى على أسعار المنظفات مميزة الجودة، وعروض أخرى من الماركت على العديد من السلع الأخرى، يمكنكم التمتع بمعرفة كافة عروض بنده، وغيرها من أكبر الماركتات يومياً فقط عبر موقع ثقفني بالتفاصيل.

عروض بنده لفترة محدودة ضمن مهرجان بنده Hyper Panda

تقدم بنده ماركت Panda market بكل فروعها عروض مميزة على أسعار الحلويات الطازجة الشرقية والغربية بأنواعهم، وعلى مخبوزات بندة، ومنهم: خصم خاص على سعر كيك الشكولاتة من بندة، وعلى سعر الكب كيك المشكل 4 حبات من بنده، كما بالماركت عرض آخر على سعر الميني دونات الوردي بخطوط الشكولاتة، ولديهم أيضاً تخفيضات مميزة على أسعار الكرواسون بأنواعه: بالجبنة، والزعتر، وبالشكولاتة، والسادة.

عروض بنده بصفحة واحدة من مجله بنده وبنده اون لاين Panda Online

يتوفر أيضاً بفروع هايبر بنده عدة خصومات على أسعار: خبز الساندوتش الأبيض من لوزين، كما يتوفر لديهم أيضاً عروض آخر على سعر رقائق السمبوسة من سويترز، كما بالماركت خصم آخر على سعر كيك الكريمة بالفانيليا من يمامة غندور، وغيرهم على سعر كيك الصغير من نحول.

عروض خاصة من بنده

يتوفر بالماركت تخفيض مميز آخر على سعر أصابع مادلينز بالشكولاتة والبندق، وكذلك العرض المميز على سعر برجر الكبير بالسمسم من هرفي، وغيرهم على سعر الكعك البلدي بالنخالة من ماركة الخليج، وعرض آخر منهم على سعر سبونج كيك الف نسي التراديشونال من مالدينز، وكذلك العرض الممتاز على سعر المافن المكونة من ثلاثة أنواع شكولاتة من ماركة لوزين، كما توجد كيكة الريد فالفت من نفس الماركة المميزة، وغيرهم على سعر الخبز بالحليب الممتاز من سويترز، وخصم جيد منهم على سعر كرواسون الجبنة من لوزين، وفطيرة الجبنة من نفس الماركة، وخصم آخر أيضاً على سعر كرواسون السفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو مميزة المذاق، وغيرهم خصومات عديدة.