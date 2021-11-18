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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر العثيم لشهر فبراير.. تنزيلات مهولة وآلاف الجوائز بملايين الريالات في المقال التالي
عروض هايبر العثيم لشهر فبراير، ترغب العديد من ربات البيوت في شراء كل احتياجات المنزل عبر عروض التوفير الموجودة في السوبر ماركت والهايبر، وهذا ما يوفره هايبر عبدالله العثيم، حيث تستطيع من خلاله شراء العديد من المنتجات المختلفة وأواني الطهي واللحوم والخضروات والفواكه والبهارات والمكسرات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية والعديد من المنتجات المختلفة والمعلبات والعصائر بأفضل الأسعار على الإطلاق.
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عروض العثيم الاسبوعية
تعتبر العروض التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم من أفضل الخصومات في السوبرماركت وسلاسل البيع بالتجزئة؛ حيث يقدم العملاء تخفيضات لا مثيل لها على المواد الغذائية المختلفة مثل الأرز والسكر والزيوت والمعلبات والعصائر واللحوم والخضروات والفواكه والأجهزة الكهربائية، ويتميز هذا الهايبر بانتشاره في فروع مختلفة في أنحاء المملكة كما أن منتجاته ذات جودة عالية.
العثيم العروض الترويجية
- عروض العثيم اليوم الاثنين سعر صابون دوف الوردي يبلغ 15.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر صبغة باليت يبلغ 11.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم يبلغ سعر كريم نيفيا العبوة 250 مل 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين يبلغ سعر كريم فير اند لافلي بالفيتامين للعبوة حجم 50 جرام 13.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم شامبو بانتين يبلغ سعره 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سعر ماكينة حلاقة جيليت بلو الترا بلس 10 قطع يبلغ 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سعر معجون الأسنان اورال بي 75 مل للعبوة يبلغ 18.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سعر ماكينة الحلاقة جيليت فينوس النسائية قطعتين يبلغ 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم سعر معجون أسنان كولجيت 75 مل للعبوة يبلغ 18.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده فرشاة اسنان اورال بي يبلغ سعره 10.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم سعر حمام زيت غارنييه للشعر الجاف 390 مل عبوة يبلغ 18.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه سعر سيروم غارنييه يبلغ حجمه 30 مل 31 ريال سعودي
- عروض العثيم الطازج اليوم سعر كريم غارنييه فيتامين وليمون 50 مللي حجمه 12.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم سعر صبغة غارنييه يبلغ 14 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول يبلغ سعر معجون كولجيت نعناع 75 مل العبوة 16.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم يبلغ سعر معجون أسنان كولجيت أخضر 125م العبوة 5.95 ريال سعودي.
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