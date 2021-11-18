شوف خصومات بنده اليومية خصومات لن تتكرر اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده اليومية، الأسواق التي تتواجد في سوق بنده في المملكة العربية السعودية قد تأسست في عام 1978، حيث أفتتح الفرع الأول الخاص بالشركة في مدينة الرياض التي تعد عاصمة السعودية، كما أنه في سنة 1998 تم اندماج شركة العزيزية حتى يتأسس شركة العزيزية بنده المتحدة التي نالت على مقدار واسع في الأسواق للبيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة قد غيرت الاسم الخاص بها لكي تصبح “بنده التي تخص التجزئة” في سنة 2014.

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خصومات بنده اليومية

أصبحت شركة بنده من إحدى الشركات التي تم تأسيسها في سنة 1979، على أنها من ضمن الأسواق التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية، وبعد ذلك تم انتشارها بمقدار واسع لكي تصير من إحدى الشركات الشهيرة في تلك المجال عند تواجد المجموعات المختصة في صافولا التي كانت تستحوذ عليها منذ آخر القرن العشرين حتى هذا اليوم، كما أن الشركة تتضمن في تلك الفترة عن ما يرتفع عن 200 فرعًا يتم توزيعهم في 38 مدينة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم 500 مل من زيت الزيتون نوعه البكر الراقي يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية مقدار كيلو جرام من الجبن الرومي هيلثي فود يكون سعرها 34.95 بدلًا من 49.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية مقدار كيلو جرام من الجبن الموزاريلا نوعها فرسانا سعرها يكون 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

خصومات بنده اليوم كيلو جرام من الجبن البيضاء البقرات الثلاث تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية حلاوة الطحينية من النوع السادة الجبل تكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية كيلو جرام من الجبن الشيدر الأبيض من النوع السنبلة سعرها يكون 42.95 بدلًا من 60.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الجبن القريش الجرين لاند يكون 23.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية