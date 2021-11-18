شوف عروض مكتبة جرير على الشاشات بتخفيضات لا تصدق تصل إلى 65%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الشاشات بتخفيضات لا تصدق تصل إلى 65%، توفر مكتبة جرير في الفترة الحالية مجموعة هائلة من التخفيضات على مختلف المنتجات مثل الهواتف الذكية، الشاشات، أجهزة التابلت وشاشات التليفزيون وغيرها. ونقدم لكم اليوم أبرز تخفيضات مكتبة جرير الجديدة على الشاشات، حيث تتوفر عروض خيالية تبدأ من 37% وتصل حتى 65% وتتضمن مختلف الأحجام والأنواع وأمثال ال جي، سوني، هايبر وSKYWORTH.

عروض مكتبة جرير على الشاشات 2021

في عرض خاص ومميز وبتخفيض يصل إلى 65 بالمائة من مكتبة جرير، توفرت شاشة LG حجم 65 بوصة بدقة 4K أوليد بسعر 6499 ريال بدلاً من 17999 ريال، وذلك بخصم 11500 ريال كاملة. شاشة تليفزيون ذكية باللون الأسود بنظام تشغيل 5.0 ويب ودقة الشاشة 2160*3840 بكسل، حساس الحركة 50 هرتز مع معالج رباعي النواة وتقنية الإتصال بلوتوث، الشاشة تدعم تقنية واي فاي وايرلس وبها أربعة منافذ اتش دي ام اي.

كما يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الجديدة شاشة SONY حجم 75 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي، شاشة ذكية أندرويد باللون الأسود بها أربعة منافذ اتش دي ام اي ودقة الشاشة 2160*3840 بكسل. الشاشة تدعم نظام التشغيل أندرويد 9 وتدعم أيضاً كل من البلوتوث والواي فاي وايرلس، وصل سعر هذه الشاشة ضمن تخفيضات جرير إلى 6199 ريال بدلاً من 12999 ريال، بخصم يصل إلى حوالي 6800 ريال وتخفيض 53% تقريباً. أما الحجم الأصغر من سوني بمقاس 65 بوصة باللون الفضي مع نفس المواصفات، فيتوفر بسعر 3999 ريال بدلاً من 7999 ريال مع توفير 4000 ريال وخصم يتجاوز 50%.

تخفيضات جرير السعودية على شاشات التليفزيون

توفر عرض مميز على شاشة HYPER بنفس حجم وامكانيات الشاشة السابقة مع حساس الحركة 60 هرتز ومعالج رباعي، بلغ سعرها 4399 ريال بدلاً من 8149 ريال بخصم يبلغ 3750 ريال وتخفيض يصل إلى 47%. كما توفر أيضاً ضمن عروض جرير على الشاشات شاشة LG حجم 55 بوصة دقة نانو سل 4K الترا اتش دي، شاشة smart لون فضي بنظام التشغيل ويب 5.0 ودقة الشاشة 2160*3840 بكسل، الشاشة بها ثلاثة منافذ اتش دي ام اي وحساس الحركة 50 HZ مع معالج رباعي النواة وبقية المواصفات المعروفة، يتوفر ذلك النوع بسعر 3099 ريال بدلا من 7499 ريال بتخفيض هائل يبلغ 59%.

وفي أحد أبرز التخفيضات الجديدة على الشاشات من مكتبة جرير، توفرت شاشة سمارت ضخمة طراز SKYWORTH بحجم 86 بوصة ودقة 4K الترا اتش دي، شاشة سمارت اندرويد لون فضي مع ثلاث منافذ اتش دي ام اي، نظام التشغيل أندرويد 10 وهي بنفس دقة الشاشات السابقة مع حساس للحركة 60 هرتز ،تدعم الاتصال بالإنترنت والبلوتوث ويبلغ سعرها 6999 ريال فقط بدلاً من 10999 ريال، بخصم يبلغ 37% ضمن عروض مكتبة جرير على الشاشات 2021.