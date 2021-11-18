شوف خصومات كبيرة من عروض بنده بمناسبة فصل الشتاء تخفيضات هائلة

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نزلت عروض بنده الأسبوعية بخصومات كبيرة هذا الأسبوع للأسبوع الثاني خلال هذا الشهر احتفالاً ببدء فصل الشتاء. ويقدم الهايبر أصناف متنوعة من الأجبان واللحوم والأغذية المعلبة التي يسهل إصطحابها خلال الرحلات الخلوية. حفلات الشواء أصبحت أكثر وفرة وتوفيراً مع بنده يمكنك شراء كافة متطلبات التخييم بأسعار أقل خلال فترة العروض. يبدأ العرض من يوم الأربعاء 17 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء 23 نوفمبر. عروض بنده أقوى عروض العشرة ريال يقدمها هايبر بنده هذا الأسبوع احصل على عبوة من مفن ثلاث أنواع الشوكولاتة أو رد فلفت لوزين تحتوي العبوة على 6 قطع وزن الواحدة 60 جرام بعشرة ريالات فقط بدلاً من 15.25 ريال.

خصم بقيمة 3.5 ريال على خبز بالحليب ممتاز سويتز وزن 700 جرام 2 حبة بسعر 10 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

كرواسان الجبنة لوزين 60 جرام 5+ 1 فطيرة الجبنة وزن 372 جرام 6× 62 جرام سعر الحبة 5.5 ريال بدلاً من 6.25 ريال. احصل على 2 حبة من خبز لوزين الأبيض للسندويتشات وزن 600 جرام مقابل 7.95 ريال فقط للحبتان بدلاً من 9 ريال.

رقائق سمبوسة سويتز سعر العلبة 13.95 ريال بدلاً من 16.25 ريال.

كيك الصغير نحول (12 × 28/32 جرام) بسعر 6.5 ريال بدلاً من 8.95 ريال. هايبر بنده كيس من قطع دجاج متبلة بالفلفل والليمون طيبة وزن 700 جرام سعر الكيس 10 ريالات بدلاً من 14.25 ريال.

قطع دجاج مشكلة التنمية وزن 900 جرام بسعر 8.5 ريال للحبة بدلاً من 12.95 ريال.

احصل على كيس من دجاج التنمية الطازج وزن 900 جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 16.75 ريال.

طبق دجاج التنمية يحتوي على ثلاث حبات وزن الواوحدة 700 جرام مقابل 33.5 ريال بدلاً من 43.95 ريال. اشتري كيلو من الفلفل الأسود المطحون مقابل 39.95 ريال للكيلو.

سعر كيلو من الزنجبيل المطحون 29.95 ريال.

مكسرات مشكلة مالحة سعر الكيلو 69.95 ريال.

كيلو من الفول المجروش أسترالي بسعر 6.95 ريال. بنده كيلو من سمك الشعور بسعر 10 ريال فقط.

اشتري كيلو من جمبري مزرعة 60/70 بسعر 25.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

صدور دجاج بدون عظم التنمية وزن 450 جرام تصلح لإعداد البانيه أو شاورما الدجاج مقابل 15.95 ريال للحبة بدلاً من 21.95 ريال بخصم 6 ريالات. احصل على كرتون كامل من حليب الصافي طويل الأجل يحتوي على 12 عبوة سعة لتر بسعر 38.95 ريال بدلاً من 53.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات كبيرة من عروض بنده بمناسبة فصل الشتاء تخفيضات هائلة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات كبيرة من عروض بنده بمناسبة فصل الشتاء تخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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