نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الدانوب Danube السعودية عروض المشاوي والتخفيضات الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدانوب Danube السعودية وأحدث العروض الأسبوعية، ومهرجان المشاوي من لحوم ودجاج، وخضار والأسماك لطعام صحي ولذيذ، فوائد تناول الطعام المشوي لا حصر لها، بجانب مذاقها الرائع، يحتوي علي نسبة ضئيلة جداً من الدهون، يناسب أصحاب الحميات الغذائية ومرض القلب، والسكر، لايفقد الطعام المشوي قيمته الغذائية، ولا يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، لا يتغير طعمه ولا صلاحيته لفترة أطول من أنواع الأطعمة الأخرى، تهتم أسواق الدانوب بصحة عملائها بقائمة من العروض على المشاوي والسلع الغذائية الأساسية وإليكم التفاصيل.

الدانوب Danube السعودية عروض المشاوي

على الرغم من الفوائد العظيمة للأكل المشوي إلى أنه يجب الحرص على عدم تعريض الطعام فترة طويلة للفحم، لذا يفضل تتبيل الطعام قبل الطهي بليلة كاملة حتى ينضج سريعاً، ولا يتفاعل مع المواد الضارة الناتجة عن الفحم، والبعض يفضل عدم تناول الجلد بعد الشوي.

الدانوب Danube عروض الطازج

الكفتة من أشهي أنواع المشاوي، سهلة التحضير، ولا تأخذ وقت طويل في الطهي الدانوب هايبر ماركت يقدم كيلو من الكباب البقري مجهز للشوي سعر العرض 39،95 ريال.

عروض الدانوب Danube

أشتري أجود أنواع اللحوم من الدانوب ماركت المحلية و المستوردة، البقري أو الغنم، أوصال لحم بقري مخصص للشوي من البرازيل ب 49،95 ريال، ولحم البرجر الشهي ب 32،95 ريال، الشيش طاووق مجهز للشوي ب 31،95 ريال.

السمك من أطيب أنواع الطعام الذي يمكن تناوله بأكثر من طريقه، ألذها المشوي، فوائده ليست فقط للصحة البدنية، بل له العديد من الفوائد الجمالية للشعر والبشرة، وقوة البصر والذاكرة مع تناوله بشكل مستمر على الأقل مرتين بالسبوع، فهو غني بالأوميغا 3و فيتامين e، يتوفر في الدانوب عشرات الأنواع من الأسماك ومنها البوري المصري سعر الكيلو ب 18،95 ريال.

سمك السلطان إيراهيم سعر الكيلو ب 19،95 ريال.

سمك شعور كبير ب 19،95 ريال.

للحصول على طعم مختلف للطعام، يمكن خلطة بصوص بنكهات مختلفة، لكل نوع من اللحوم صوص معين يمنحه مذاق فريد، عندما نشتري طعام جاهز، ننبهر بطعم الصوص الذي بداخله، فيمكنن أن نعد ذلك في المنزل بكل بساطة من خلال التسوق من الدانوب وشراء نوع الصوص الذي نفضله ومنها، صوص كيل ب 38،95 ريال، صلصة خردل من فارمس فرنسية ب 24،95 ريال.