شوف عروض هايبر بنده على البقالة والمواد الغذائية بأقل سعر عودة عروض العشرة ريال

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تقدم عروض هايبر بنده مئات السلع من الأصناف المعلبة والطازجة كما توجد العديد من اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة فضلاً عن الأسماك المختلفة. يقدم الهايبر على مدار سنوات عروضه للجمهور كل أسبوع حيث تبدأ العروض يوم الأربعاء وتنتهي يوم الثلاثاء فضلاً عن العروض الخاصة المقدمة من بنده. كما تقدم العديد من المسابقات بين آن وآخر ويتم الإعلان عن الفائزين باستمرار. عروض هايبر بنده يمكنك الحصول على 2 حبة من فطيرة سويتز السادة وزن 400 جرام مقابل عشرة ريالات فقط وتوفير 7 ريالات.

بدلاً من 16.5 ريال يمكنك شراء ثلاث حبات من سبرينج رول سويتز وزن 160 جرام مقابل عشرة ريالات فقط.

اشتري 2 حبة من رقائق عجينة الفيلو الرقيقة أو سميكة للحلويات سويتز وزن 450 جرام واحصل على خصم 13.90 ريال حيث تعرض مقابل 10 ريال فقط بدلاً من 23.90 ريال.

آيس كريم كون زون 120 مل بسعر 10 ريال لكل ثلاث حبات بدلاً من 23.85 ريال. فطيرة سادة وليمة وزن 400 جرام سعر الأربع حبات داخل العرض عشرة ريال بدلاً من 27.80 ريال بخصم 17.80 ريال.

احصل على خصم 7 ريال عند شراء 2حبة من خضراوات السنبلة وزن 400 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 17 ريال.

ثلاث حبات من رقائق السبرينج رول السنبلة وزن 160 جرام بعشرة ريال بدلاً من 17.85 ريال. عروض بنده خصم بقيمة 5.95 ريال على كبة لحم بقر كبير وزن 400 جرام معروض مقابل 10 ريال فقط.

برجر دجاج مغلف بالخبز الكبير 8 حبات وزن 400 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

احصل على حبتين من أصابع الدجاج والجبنة الكبير وزن ربع كيلو جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 25.9 ريال. كرات لحم بقري أمريكانا وزن 400 جرام أو كباب متبل وزن 320 جرام سعر الحبة 10 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

2 حبة من خضار أمريكانا وزن 450 جرام بدلاً من 19.9 ريال احصل عليها بعشرة ريالات فقط.

مقابل 11.95 ريال فقط يمكنك شراء حبتان من أفخاذ الدجاج فاخرة رضوى وزن نصف كيلو جرام بدلاً من 21.9 ريال.

احصل على خصم بقيمة 9.95 ريال عند شراء صدور دجاج طيبة الطرية وزن كيلو جرام. عروض بنده الأسبوعية 4 حبات من لحم تونا خفيف المواسم وزن الحبة 185 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 19 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على البقالة والمواد الغذائية بأقل سعر عودة عروض العشرة ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده على البقالة والمواد الغذائية بأقل سعر عودة عروض العشرة ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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