نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الشاشات واللاب توب والجوال تصل ل 65% في المقال التالي
عروض جرير السعودية مكتبة جرير من إحدى المكاتب الكبيرة والرائعة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث قد وصل عدد فروع المكتبة حوالي تسعة وثلاثون فرعًا يتم تواجدهم في أماكن عديدة ومختلفة بالمملكة العربية السعودية، كما تم وصول العدد الخاص بموظفين شركة جرير إلى نحو ألف ومائتان عاملًا تقريبًا من عدة جنسيات مختلفة، وكان أول فرع خاص بمكتبة جرير بدأ في عام 1979 في محل حجمه صغير كان متخصصًا لبيع الأدوات المدرسية والكتب والمجلات وأيضًا الأدوات القرطاسية في شارع يدعى “المتنبي بالرياض”.
عروض جرير السعودية
تعد مكتبة جرير من المكاتب والشركات التي تكون رائدة في الأسواق، حيث أن المكتبة تكون متخصصة في احتياجات المكاتب وأيضًا المدارس، حيث يتم تواجد الألعاب التي تخص الأطفال في المكتبة بأسعار رائعة.
وكذلك يتوافر الأجهزة الإلكترونية ومعها الأجهزة الكهربائية ومتطلبات المكاتب والأثاث المكتبي وكذلك البرامج تقوم المكتبة بتقديمها بأسعار تكون متناسبة مع الكثير من المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير الأسبوعية
- عروض جرير سعر كتاب في انتظار النصيب لدى علياء الكاظمي يكون 72 ريال سعودي.
- خصومات جرير كمبيوتر المحمول سيرفس سعة 256 جيجا بايت، 16 جيجا رام يكون سعره 5999 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- شاشة من النوع سوني حجم 75 بوصة تكون عالية الدقة بسعر 6199 بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع هاير يكون حجمها 70 بوصة دي ال اي دي بالدقة العالية سعرها 3199 بدلًا من 5599 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع اتش بي حجم 15 بوصة يكون بسعر 2099 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك حجم 15 بوصة من الجيل العاشر يكون سعره 2599 بدلًا من 2899 ريال سعودي.
- سعر الملف الذي يتمدد مع الجيوب يكون باللون الاسود 72 ريال سعودي.
- سعر السجاد من النوع ديزني كارز للحلى المنزلي من أجل الديكون باللون الأحمر والأزرق يكون 159 ريال سعودي.
- قلم ماركر الخاص بالرسم من النوع روكو حجم 4 مم بالرأس المشطوف يكون باللون الذهبي بسعر 6 ريال سعودي.
- القلم الإداري من النوع باركر فيكتور يكون باللون الأزرق الأحمر سعره 85 ريال سعودي.
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