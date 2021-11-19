شوف عروض جرير على الشاشات واللاب توب والجوال تصل ل 65%

عروض جرير السعودية مكتبة جرير من إحدى المكاتب الكبيرة والرائعة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث قد وصل عدد فروع المكتبة حوالي تسعة وثلاثون فرعًا يتم تواجدهم في أماكن عديدة ومختلفة بالمملكة العربية السعودية، كما تم وصول العدد الخاص بموظفين شركة جرير إلى نحو ألف ومائتان عاملًا تقريبًا من عدة جنسيات مختلفة، وكان أول فرع خاص بمكتبة جرير بدأ في عام 1979 في محل حجمه صغير كان متخصصًا لبيع الأدوات المدرسية والكتب والمجلات وأيضًا الأدوات القرطاسية في شارع يدعى “المتنبي بالرياض”.

عروض جرير السعودية

تعد مكتبة جرير من المكاتب والشركات التي تكون رائدة في الأسواق، حيث أن المكتبة تكون متخصصة في احتياجات المكاتب وأيضًا المدارس، حيث يتم تواجد الألعاب التي تخص الأطفال في المكتبة بأسعار رائعة.

وكذلك يتوافر الأجهزة الإلكترونية ومعها الأجهزة الكهربائية ومتطلبات المكاتب والأثاث المكتبي وكذلك البرامج تقوم المكتبة بتقديمها بأسعار تكون متناسبة مع الكثير من المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير الأسبوعية