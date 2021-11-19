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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة كوكيز كيدز للأطفال 2022 على النايل سات cookies kids والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قناة كوكيز للأطفال من أبرز قنوات الأطفال الحديثة في مجال الإعلام الموجه لترفيه وتعليم الأطفال، ويمكنك بسهولة استقبال تردد قناة كوكيز كيدز للأطفال 2022 على النايل سات للحصول على القناة بجودة عالية عبر لاقط الإشارة لديك وإمتاع طفلك بمجموعة رائعة من أغاني الأطفال وأفلام ومسلسلات الكرتون المسلية، فيما يلي نوضح لك تحديث تردد قناة كوكيز كيدز للأطفال 2022 على النايل سات cookies kids.
قناة كوكيز للأطفال cookies kids
ما يميز القناة إمكانية إسعاد طفلك بإرسالة لإدارة القناة صورة طفلك في عيد ميلاده ليتم نشر صورته مع الأطفال على القناة بتصميم مميز مع أغاني تسعد الطفل احتفالًا بعيد ميلاده.
أيضًا فهي قناة تسعى لتقديم أفضل الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية للأطفال منها أغاني قناة طيور الجنة بيبي بالاشتراك مع القناة، بالإضافة إلى أغاني مميزة للأطفال خاصة بقناة كوكيز منها علشان نبقى أشطر تلاميذ وغيرها من الأغاني، مثل أغنية أنا مسلم بدون موسيقى.
كما تقدم قناة كوكيز للأطفال باقة من مسلسلات الكرتون المسلية للأطفال منها سبونج بوب وتوم وجيري، وأفلام الكرتون مثل توي ستوري والكلب بولت وغيرها.
تردد قناة كوكيز كيدز للأطفال 2022
على شاشة التلفاز أصبح من السهل على كافة الآباء والأمهات التقاط إشارة قناة كوكيز للأطفال الجديدة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى القائمة على الشاشة عبر ريموت كنترول الريسيفر.
- ثم النقر على إعدادات.
- بعدها الضغط على تركيب أو تثبيت، واختيار التثبيت اليدوي.
- ثم الضغط على القمر الصناعي النايل سات.
- بعدها كتابة بيانات التردد وهي كتابة التردد 10853
- ثم كتابة الاستقطاب أفقي حزمة عامة.
- واختيار معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ يتم ضبطه على 5/6
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