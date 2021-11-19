شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بخصم سنوي 50%

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عمر شويل - جدة خصومات مذهلة وتخفيضات حصرية من لولو هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة على كافة المنتجات الضرورية للصغار، والكبار، وجميع أفراد الأسرة، حيث يتوفر لديهم بالعروض: خصومات مميزة على أسعار المأكولات بأنواعها، والمشروبات، ومنهم الخضروات والفواكه الطازجة، والمنتجات المحفوظة، والمجمدات، واللحوم، وأيضاً خصومات مميزة على أسعار الأسماك الطازجة بشتى الأنواع، وعلى أسعار المخبوزات والحلويات الطازجة، وغيرهم على أسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة بأنواع وأسعار مختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار الإلكترونيات، وألعاب الأطفال، الحلل والمقلايات، ومنتجات أخرى عديدة حتى نفاذ الكميات، فقط عبر موقع ثقفني لكل جديد وحصري.

عروض لولو هايبر ماركت لفترة محدودة Lulu hyper market

بكافة فروع لولو ماركت Lulu market بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أقوى الخصومات على أسعار: كرافت الجبنة الشيدر، وغيره على سعر لبنة بوك المميزة، وخصم آخر منهم على سعر الجينة الكريمي القابلة للدهن من بوك Puch، وغيره على سعر عبوات المثلثات من البقرات الثلاثة، وكذلك على سعر الزبدة الغير مملحة من لورباك Lurpak، وغيره على سعر زبدة لورباك الغير مملحة الناعمة القابلة للدهن من نفس الماركة المميزة.

تخفيضات خاصة من بندة ماركت Panda market الأسبوعية

خصومات عديدة من هايبر لولو Hyper Lulu اليوم ولمدة أسبوع، ومنهم: خصم آخر على سعر اللحم البقري المفروم، ولحم الغنم من أميريكانا، وخصم آخر منهم على سعر الشيش كباب متأمريكانا، وخصم آخر منهم على سعر اللحم البقري السوبر جراوند، وخصم آخر منهم على سعر الخضروات المشكلة من نفس الماركة المميزة.

تخفيضات أخرى من هايبر ماركت لولو اليوم Lulu hyper market

نستكمل مع حضراتكم أقوى عروض لولو lolo بالمملكة العربية السعودية، ومنها: وخصم آخر على سعر الدجاج المسحب الحار من ماركة رويال، وغيرهم على سعر ستريبس الدجاج الحار والعادي من رويال، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر برجر اللحم البقري، وبرجر الدجاج من نفس الماركة المميزة، وعلى عبوات الجبنة القابلة للدهن من بوك puck، وكذلك على لبنة بريذيدون، وعلى الجبنة المدخنة من بوك، وغيرهم العديد من الخصومات الأخرى.

خصومات لولو هايبر ماركت اليوم Lulu hyper market

تتوفر أيضاً بفروع لولو خصومات أخرى على أسعار: زبادي المراعي الطازج بالحجم العائلي، وخصم آخر منهم على أسعار الزبادي اليوناني متعدد النكهات، وغيره على سعر لبنة المراعي التركيه، وكذلك يوجد خصم على سعر عبوات الخضروات المشكلة من مونتانا، وغيرهم العديد من الخصومات الأخرى.