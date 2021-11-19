شوف تخفيضات الجمعة البيضاء 65% على الشاشات في اكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا على شاشات التلفاز، تعتبر اكسترا من أهم المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية فحرصت اكسترا على أن توفر إلى جميع عملائها مختلف العروض والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات، فأصبح شاشات التلفاز من أهم الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها على الإطلاق لذلك حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات على شاشات التلفاز.

تخفيضات اكسترا السعودية على شاشات التلفاز

تقدم اكسترا المزيد من العروض على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها الشاشات وإليكم في السطور الآتية أبرز الشاشات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

يشمل العرض شاشة كلاس برو 65 بوصة عالية الوضوح مع ضمان لمدة عامين.

يحتوي العرض على شاشة إلى جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح وذكي.

يشمل العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 75 بوصة أندرويد ومكون من منفذين يو إس بي مع دقة عالية الوضوح.

يحتوي العرض على سوني تلفزيون 65 بوصة أندرويد متوفرة باللون الأسود.

يشمل العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالية الوضوح وحجم الشاشة هو 42 بوصة.

توفر اكسترا إلى عملائها عرض على شاشة تي سي ال 65 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز.

تخفيضات الجمعة البيضاء في اكسترا السعودية

يحتوي العرض على شاشة تي سي إل 55 بوصة وحجم الشاشة هو 55 بوصة مع عدد منافذ يو إس بي 1 ومتوفرة باللون الأسود.

يحتوي العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائق الوضوح والدقة.

شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالية الوضوح أندرويد 0.9.

يشمل العرض على شاشة تي سي إل تلفزيون 50 بوصة فائقة الوضوح متوفرة باللون الأسود.

توفر اكسترا عرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 70 بوصة.

يشمل العرض على شاشة كلاس برو 58 بوصة فائقة الوضوح مع منفذين يو أس بي.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية: