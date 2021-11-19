نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض الجوالات وشاشات التليفزيون من هايبر بنده حتي 23 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا ما كنت تبحث عن مكان مناسب لشراء جوال أو شاشة تليفزيون أو بعض الإلكترونيات بأسعار مناسبة مع وجود التخفيضات فأذهب فوراً إلى أحد فروع أسواق بنده في المملكة العربية السعودية في عروضها الأسبوعية القوية احصل على كل ما يمكن أن تحتاج إليه بأفضل الأسعار حيث تسعى بنده إلى تقديم كل ما يمكن أن يحتاجه العملاء ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث عروض الجوالات والشاشات والإلكترونيات وجميع مستلزمات المنزل المتوفرة في فروع بنده وهايبر بنده في السعودية.

أحدث عروض الجوالات من هايبر بنده

خصم قيمته مائة ريال سعودي على جوال فيفواي 01 ليكون بسعر 899 ريال سعودي بدل من 999 ريال وفيفواي 72 بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1299 ريال.

أما عن جوالات سامسونج المتوفرة بالعروض فيوجد جوال سامسونج أي ٥٢ بسعر 1559 ريال بدل من 1659 ريال.

كما يتوفر جوالات شياومي ريدمي 10 نوت وتي سي ال 20 ونوكيا 304 ونوكيا 6300 + 4 جيجابايت وغيرهم كما يوجد وصلة سماعات أيفون بسعر 35 ريال سعودي فقط.

عروض شاشات التلفزيون

شاشة تليفزيون دورا 58 مع خصم وصلت قيمته إلى 500 ريال سعودي لتكون بسعر 2099 ريال سعودي بدل من 2599 ريال. وشاشة تليفزيون تي سي ال 65 بسعر 2799 ريال سعودي بدل من 3499 ريال. تليفزيون توشيبا 32 بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1099 ريال وأنواع أخرى من الشاشات والإلكترونيات التي تقدمها بنده في عروضها.

عروض مستلزمات المنزل

يوجد الكثير من مختلف مستلزمات واحتياجات المنزل حيث تقدم أدوات المطبخ ومنها قطاعة سينكور وكينود وخلاط سينكور وعصارة كينود وطاهية أرز جيباس 1.8 لتر بسعر 99 ريال سعودي كما يوجد غسالة بتعبئة علوية وايت وستنجهاوس 9 كيلو بسعر 709 ريال سعودي بدل من 879 ريال ميكرويف وايت وستنجهاوس 20 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدل من 359 ريال ويوجد أدوات ومستلزمات كثيرة منها جوارب وملابس وشبشب رجالي وغيرها وكلها تقدمها بنده مع الكثير من الخصومات الكبيرة تتخطي الثلاثون بالمائة.

وكانت تلك هي آخر العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق بنده في المملكة العربية السعودية على الجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل بمختلف أنواعها.