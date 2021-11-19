نستعرض معكم مكون رهيب لتنظيف الحلل والطاسات في المنزل لتصبح مثل الجديد وتتخلصي من خلالها من جميع الدهون، حيث توجد معاناة كبيرة من قبل ربات المنازل في غسل الحلل والطاسات حيث استطاعوا أن يحصلوا على مكون رهيب لتنظيف الحلل والطاسات حيث نجد عند قيام بعضهم بغسل الأواني، أو الحلل جيدا ولكن دون أي جدوى، لذلك قام بعضهن بالبحث على محرك البحث جوجل لمعرفة أهم الوصفات والخلطات لذلك قررنا من خلال كتابة هذا المقال معرفة أخر ما تم الوصول إليه لتنظيف الحلل والطاسات.

مكون رهيب لتنظيف الحل والطاسات

للتخلص من الدهون العالقة والاوساخ الصعبة أستطاع ربات المنزل بعد قيامهم بعملية البحث في جوجل الوصول إلى منظف رهيب لا يمكن الاستغناء عنه وهو:

البيكنج بودر أو صودوا الخبز وطريقة الغسيل بها هي نقوم بوضع كمية من البيكنج بودر على الحلة ووضع سائل غسيل الأطباق العادي ثم نضعهم في الماء الساخن وترك الحلة في المياه تبرد ثم نقوم بغسلها جيدا بسفنجة الغسيل الخاصة بالأطباق ونلاحظ زوال جميع الأوساخ في ثواني معدودة.

نضع كوب من الماء في الحلة ووضع كوب أخر من الخل وتركهم على النار لمدة 5 دقائق ثم نرفعها من على النار ونضع بها معلقة من البيكنج بودرا وترك الحلة حتى تبرد ثم نقوم بفركها بواسطة سفنجة غسل الأطباق.

أسرع طريقة للتخلص من الدهون

وبعد أن قمنا بشرح عدة طرق للتخلص من الدهون الصعبة يمكننا أن نستخدم وسائل أخرى سريعة وهي.